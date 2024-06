Il mercato dei Bitcoin e degli altcoin è finito?

14:00 ▪

3

Lettura dei minuti ▪ Di

Fenelon L.



Il mercato delle criptovalute sta attraversando un periodo di turbolenza, mettendo in dubbio la sostenibilità dell’attuale rally. Mentre il prezzo del Bitcoin oscilla, gli esperti offrono le loro opinioni sfumate sul futuro del re delle criptovalute e degli altcoin.

Direzione futura incerta per Bitcoin

Gli analisti sviluppano diversi scenari per l’andamento del prezzo del Bitcoin. Secondo l’investitore veterano Murat Mahmudov, se il prezzo continuasse sopra i 60.000 dollari, il ciclo rialzista potrebbe continuare per quattro anni.

Tuttavia, una recessione globale potrebbe vedere il Bitcoin scendere fino a 30.000 dollari, a seconda del contesto macroeconomico.

Julio Moreno, di CryptoQuant, Conferma L’importanza del livello dei prezzi raggiunto dagli azionisti nel breve termine, che si trova a 62.800 dollari. Questa soglia cruciale potrebbe fornire supporto o portare a una correzione dell’8-12%, riportando Bitcoin al livello di 60.000 dollari.

Il veterano del mercato azionario Peter Brandt avverte di un crollo del supporto a 60.000 dollari, che potrebbe far salire Bitcoin fino a 48.000 dollari. L’analista di mercato Bob Lucas prevede una fase di consolidamento simile a quella avvenuta la scorsa estate, invitando gli investitori alla pazienza.

Attenzione alle altcoin e al sentiment del mercato

Per quanto riguarda le altcoin, Andrew Kang, co-fondatore di Mechanism Capital, ha espresso dubbi sul fatto che l’approvazione degli ETF Bitcoin possa dare impulso all’intero mercato, incluso Ethereum. Mentre Bitcoin potrebbe beneficiare di un rinnovato interesse, l’impatto sugli ETF su Ether rimane incerto.

IL Analisti Da Santiment hanno notato un crescente senso di paura tra gli investitori mentre il prezzo del Bitcoin è sceso a 65.000 dollari. Ironicamente, questo panico potrebbe portare ad un rimbalzo temporaneo e ad un’opportunità di acquisto se persiste.

Will Clemente di Reflexivity Research punta sul consolidamento estivo, mantenendo le sue posizioni chiave in Bitcoin. Vede il potenziale per un aumento dei prezzi nel quarto trimestre, guidato dai dati economici e dalle azioni della Fed.

Il futuro del mercato rialzista di Bitcoin e altcoin è ancora in aria, oscillando tra importanti correzioni e fasi di consolidamento. La sua direzione dipenderà in gran parte da fattori macroeconomici e dallo sviluppo del sentiment degli investitori.

In questo contesto incerto, resta necessaria cautela, anche se alcuni analisti intravedono opportunità occasionali. L’estate si preannuncia un periodo cruciale per il mercato delle criptovalute, che dovrà dimostrare la propria resilienza di fronte alle sfide economiche e normative.

Ottieni il massimo dalla tua esperienza su Cointribune con il nostro programma Leggi per guadagnare! Per ogni articolo che leggi, guadagna punti e ricevi premi esclusivi. Registrati ora e inizia a ottenere i vantaggi. Clicca qui per iscriverti al programma Read to Earn e trasforma la tua passione per le criptovalute in premi!