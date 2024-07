Il matrimonio di Malika Maynard e del suo principe marocchino

Malika Menard, 36 anni, ha sposato Karim, 50 anni, durante una sontuosa cerimonia a Tarifa, in Spagna, il 13 luglio 2024. Famiglia, parenti, amici ed ex signorine come Iris Mittenaere e Diane Lear hanno celebrato i festeggiamenti con la loro presenza. Su Internet, Arnaud Saul Dordin, che ha interpretato il ruolo di truccatore per Miss Francia 2010 durante questa giornata magica, ha pubblicato diverse foto sui social network. “Gli ultimi ritocchi sono della mia bellissima Malika Maynard. Felice di essere lì per celebrare l’amore. Auguro loro con tutto il cuore tutta la felicità del mondo. Lunga vita agli sposi”, ha scritto nella didascalia in questa occasione , l’ex reginetta di bellezza ha indossato un abito senza spalline. Dopo la cerimonia stessa, la coppia ha infiammato la pista da ballo con i loro ospiti.

Venerdì, Miss Francia ed ex Miss Universo, Iris Mittenaere, hanno condiviso una foto del suo arrivo al matrimonio di Malika. La vediamo posare accanto a Bruno. Sembra che Miss Francia 2016 abbia trovato un nuovo amante dopo la separazione dall’uomo d’affari marocchino Diego El Glaoui. “Siamo venuti per celebrare l’amore con il matrimonio della nostra cara Malika Menard. Siamo vicini a Tarifa”, ha scritto nella didascalia.