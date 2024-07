Il marketing della rete sanitaria

Lo conferma il Collegio dei Medici Giornale di Montreal che sono in corso indagini sulla pratica illegale della medicina contro rappresentanti dei prodotti Isagenix; Si tratta di prodotti venduti principalmente per la perdita di peso.

Spesso le persone che promuovono questi tipi di prodotti sono influencer, familiari o amici.

Possiamo fidarci di qualcuno che conosciamo che vende questo tipo di prodotto? Puoi fidarti dell’influencer?

Per discuterne, la conduttrice Elisabeth Crete accoglie Marie-Jeanne Rossier-Pissaillon, nutrizionista dell’Associazione di sanità pubblica del Quebec.

“Questo sicuramente ci preoccupa molto. Ciò che vediamo sui social network è che ci sono molte persone che si definiscono specialisti in perdita di peso, ma anche in salute, più in generale, senza avere quindi una formazione scientifica consigli dimagranti che possono essere pericolosi per la salute fisica e mentale Pensiamo, ad esempio, a pacchetti dimagranti che comprendono fino a nove prodotti diversi, sfide dimagranti o anche diete molto restrittive.

“Nella stragrande maggioranza dei casi, l’efficacia di questi prodotti o metodi per la perdita di peso non è mai stata dimostrata. E poi il problema è anche che la disinformazione che vediamo circolare sulla perdita di peso sui social media è solo la punta dell’iceberg, perché noi. non lo so.” Cosa diranno le persone negli incontri individuali Quindi è sicuramente preoccupante perché quando si tratta di salute, il rischio di deviazione è molto, molto alto.

Ascoltiamo Marie-Jeanne Rossier Bisselon…