Il Club Brugge è stato molto attivo quest’estate sul mercato, ma c’è ancora del lavoro da fare, come dimostrano i risultati. Viene menzionata la nuova promozione.

Christos Tzoulis, Gustav Nilsson, Zed Romero, Ardon Gashari, Hugo Seckett e ancora Danny van den Heuvel (secondo portiere) questo mercoledì: il Club Brugge aumenta i suoi possessi nella prima metà della finestra di mercato.

E questo non dovrebbe finire: Nicky Hayne potrebbe ancora aver bisogno di rinforzi, anche se il club prima o poi dovrà ridimensionarsi (leggi qui). Lo riferiscono i media brasiliani. Blog di San PaoloNella porta della dirigenza del Brugge ci sarà un giocatore sudamericano.

COSÌ, Jason Mamdez (27 anni) sarà considerata una soluzione per colmare la possibile partenza di Rafael Onyedika, che voci avrebbero mandato in Arabia Saudita dall’inizio del mercato. Mamdiz appartiene al club del San Paolo, che lo ha ceduto in prestito senza grandi successi all’Elche (D2 spagnola) la scorsa stagione.

Mamdez seguirà anche il San Jose nella Major League Soccer. Jigson Mimdes ha un valore di 1,5 milioni di euro ed è nazionale ecuadoriano da 36 occasioni, tra cui spicca l’Orlando City (83 presenze) in MLS. Bruges sarà la sua prima esperienza europea.