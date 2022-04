L’avenir d’Eden Hazard sera sans aucun doute l’un des sujets phares du mercato d’été. Arrivé en star au Real Madrid, il Diable Rouge n’a Jamais su conferma les espoirs places en lui, la vittima notamment de nombreux problèmes fisici. À tel point qu’un départ est évoqué depuis des semaines, avec des club come l’AC Milan, Dortmund et Arsenal cités comme potentiels acheteurs.

Interrogé par la RTBF, Kylian Hazard a fait le point sur le futur de son frère. Pour lui, il n’y a pass photo. “Il ne va pas lâcher le Real, tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il est le plus fort là-bas. Il a prouvé dans chaque club ou il est passé, et pour moi, il ne veut pas partir. Je ne pense pas qu’il va partir”, at-il preciso. Mais il pointe tout de même un élément qui pourrait le faire changer d’avis. “Mais Si le président veut qu’il parte, s’il sait qu’il n’a plus aucune chance de jouer, alors je ne pense pas qu’il restera. Mais je peux vous assir une Choose : il mettra tout en œuvre pour prouver qu’il est le meilleur joueur du Real”, a poursuivi le joueur du RWDM

Opéré de la cheville, Hazard s’est fait ritirar in place fixée à sa cheville. Un souhait de longue date. “Cela fait deux ans qu’il veut ritirare la targa mais l’occasione ne s’est jamais présentée. Est-ce que le fait de la ritirar va tout changer ? Su le verra dans le futur”, un preciso Kylian. Voilà qui promet un mercato estivo intéressant.