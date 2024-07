Il Festival del Cinema Italiano si svolge dal 15 al 21 novembre a Montélimar, Le Teil e Cruas

Dal 15 al 21 novembre la settima edizione del Festival del Cinema Italiano, con una trentina di film selezionati, letteratura, teatro, musica e anche… cucina italiana!

Il motore! Azione!

Ecco la 7° edizione del festival organizzato dall’associazione Asofital

(Associazione Culturale Franco-Italiana nella Drôme Ardèche), ricco di anteprime e altre novità cinematografiche.

.

>>> Sfoglia il programma delle feste

.

Nostro ospite: Alexandre Covelli, Presidente Assofital

Alessandro Covely ©Radio Francia –

C. Bernardo

Asofital

L’associazione era originariamente un gruppo di scambio, creato inizialmente per unire tutti gli amanti della cultura italiana.

Creata nell’aprile 2015, l’associazione culturale franco-italiana si estende nella Drôme-Ardèche e nel Nord del Vaucluse.

I suoi obiettivi sono i seguenti:

– Promozione della cultura italiana in tutte le sue forme: corsi di lingua, musica, cinema, gastronomia, viaggi, spettacoli teatrali, ecc.

– Promozione dell’insediamento italiano nella Drome-Ardèche attraverso la raccolta di testimonianze, la realizzazione di mostre e documentazione audiovisiva

– Organizzazione di attività di promozione della lingua italiana, soprattutto in collaborazione con scuole con classi bilingui.

– Organizzazione del Festival del Cinema Italiano creato nel novembre 2017.

Casa di servizio pubblico,

1 Avenue San Martino,

26200 Montélimar

1 Avenue San Martino, 26200 Montélimar Telefono: 06 71 65 20 81

assofital@gmail.com

>>> www.assofital.fr

>>> Facebook.com/assofital