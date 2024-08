Il DLC EVERSPACE 2: Titans introduce incontri con titani dalle profondità dello spazio

EVERSPACE 2: Titans è stato rivelato, il primo grande DLC per il gioco di ruolo spaziale EVERSPACE 2. Titans verrà lanciato su PC, Xbox Series 16 settembre 2024.

EVERSPACE 2: Titans introduce due nuovi scenari che i piloti possono sperimentare mentre viaggiano attraverso EVERSPACE 2: Dreadnought e Leviathan. Queste avventure offrono esperienze uniche e rigiocabili, con due degli incontri più grandi che la serie EVERSPACE abbia offerto fino ad oggi.

Nel film Dreadnought, i sopravvissuti alle incursioni dei fuorilegge raccontano di una nave diversa da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima. Unisciti a un gruppo di freelance impegnati a rintracciare e sconfiggere questa titanica minaccia e preparati a prendere parte alle più grandi battaglie della serie EVERSPACE fino ad oggi. Metti alla prova le tue abilità e il tuo equipaggiamento in enormi battaglie a più livelli, progettate per spingere i piloti al limite e offrire ricompense altrettanto enormi!

Nel Leviatano, tra i cercatori di fortuna del Gruppo 34 si sono diffuse voci su una creatura mitica. Parti per un’avventura nelle profondità della Nebulosa Khait per scoprire la verità su queste enormi creature. Non tutto ciò che viene ingoiato è perduto per sempre: si dice che nelle viscere di questi mostri si trovino dei tesori. Scopri nuovi nemici, trappole, enigmi e risorse mentre esplori l’interno di queste creature aliene generate proceduralmente: nessuna è uguale all’altra!

Oltre alle nuove storie, EVERSPACE 2: Titans aggiunge nuovi set di oggetti, oggetti leggendari, grilletti, risorse e altro da scoprire mentre i piloti combattono per la sopravvivenza. Il DLC sarà disponibile per € 14,99.

Precedentemente disponibile solo su Steam, ROCKFISH Games lancia oggi anche un Supporter Pack per EVERSPACE 2 su GOG, Xbox Series Questo pacchetto da € 9,99 include nuove skin, adesivi ed effetti di luce, oltre a una varietà di effetti motore per i piloti che vogliono supportare la squadra.

Questo annuncio arriva dopo che EVERSPACE 2 ha vinto il premio come miglior videogioco tedesco al Deutsche Computerspielpreis 2024, il più alto riconoscimento per i videogiochi sviluppati in Germania.

Articoli simili