Il discorso di Kamala Harris è stato “più influente e allo stesso tempo sminuisce Trump”, come analizza uno specialista americano

Ha parlato più “di come non è Trump” piuttosto che di “cosa è, in termini di programma”, come ha osservato venerdì lo storico Corentin Céline su franceinfo, un giorno dopo il discorso di chiusura di Kamala Harris alla convention democratica. .

E ha aggiunto: “Era un discorso inteso a criticare Trump e allo stesso tempo a sminuirlo, a prenderlo un po’ in giro”. Corentin Céline, professore associato di storia e specialista in storia politica statunitense, analizza per Les Jours, venerdì 23 agosto, su franceinfo, le conseguenze del discorso di Kamala Harris alla conclusione della convention del Partito Democratico a Chicago. La vicepresidente degli Stati Uniti ha accettato ufficialmente la candidatura del suo partito alle elezioni presidenziali, ma secondo Corentin Céline ha detto di più “Come mai non è Trump?” invece di “Che cos’è in sé in termini di programma”.

Il candidato democratico A“La differenza è molto chiara con Joe Biden.”Mostrandolo “Donald Trump non è una persona seria. Si preoccupa solo di se stesso.” E si prende gioco “Dal suo lato narcisistico.” Corentin Celine spiega. Secondo lui, Kamala Harris “Ha ridato energia al campo democratico, perché ha ripristinato la speranza di vittoria che era scomparsa con Joe Biden”.Ma lo è “Un po’ tardi” SU “Alcune misure programmatiche molto forti”.

Corentin Celine ritiene che questo discorso lo sia “riuscito”, Proprio come l’intero accordo, però “Per quanto riguarda la dinamica di Kamala Harris, dobbiamo aspettare la prossima ondata di sondaggi per vedere se questa convenzione, come tradizionalmente è avvenuta, ha un impatto positivo sulle intenzioni di voto”.

IL “Il prossimo grande passo” Di questa campagna presidenziale è “Il dibattito televisivo è previsto molto presto, a partire dal 10 settembre.” Per Kamala Harris sarà così “L’opportunità di presentarsi ad un pubblico più ampio”“, spiega Corentin Celine. Sarà anche A “Un momento molto importante per Donald Trump, che non ha lo slancio giusto per lui”. Dato che è adesso “L’uomo più anziano a candidarsi alla presidenza” Lo storico continua. Sottolinea“importanza cruciale” Da questa discussione “Il che confermerà o fermerà questa dinamica che vediamo a favore di Kamala Harris”.