Il CMF Phone 1 ha debuttato con un design modulare e specifiche di fascia media

CMF by Nothing è nato come sottomarchio con l’obiettivo di rendere il “grande design” più accessibile. Finora l’azienda ha lanciato diversi accessori e ha appena presentato ufficialmente il suo primo smartphone, il CMF Phone 1. Come per gli altri prodotti del marchio, è il design ad essere al centro dell’attenzione.

Mentre quasi tutti i telefoni moderni hanno una cover posteriore chiusa, CMF Phone 1 ti consente di rimuoverla. Ciò apre le porte a un nuovo livello di personalizzazione, consentendo agli utenti di farlo Per cambiare la copertina Per un aspetto diverso. Un altro aspetto degno di nota della parte posteriore è che presenta quello che l’azienda chiama punto di attacco.