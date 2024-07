Il candidato del Fronte Nazionale difende le dichiarazioni di Jean-Marie Le Pen sulle camere a gas: “Non credo che fossero antisemite”

Nel corso di questo dibattito, l’ambientalista Sandra Rigault, che si rappresenta nella 1a circoscrizione elettorale del Basso Reno, gli ha chiesto se i “dettagli della storia” lo avessero “ispirato”, riferendosi alle osservazioni fatte da Le Pen a settembre 13, 1987 su RTL, cosa che ha ripetuto più volte e per cui è stato condannato.

Figura storica dell’estrema destra francese, ha cofondato nel 1972 il Fronte Nazionale con due fazioni delle Waffen SS, divenuto poi il Raggruppamento Nazionale (RN) nel 2018. Le Pen ha descritto le camere a gas come un “punto di partenza ” per la storia dettagliata della Seconda Guerra Mondiale.

Dichiarazioni razziste e antisemite, cappelli nazisti, presa di ostaggi… molti dei candidati del Fronte Nazionale sono controversi

“No, per niente”, rispose il signor Gneidge. “È stato un errore enorme nella comunicazione e, soprattutto, nella comprensione dello schieramento avversario”. Il signor Gneidj, 54 anni, ha aggiunto: “Non penso che fosse un’osservazione antisemita… non la penso affatto”.

“È stata una pessima scelta e la parola “dettagli” è inaccettabile”, si è giustificato ancora una volta, mentre il giornalista gli ha fatto notare che il signor Le Pen era stato condannato per questi commenti.

“Ho ancora i miei dubbi in questo momento”, ha continuato il signor Gneidge, insegnante di inglese e consigliere regionale della RN presso Grand Est.

Tuttavia, in un comunicato stampa diffuso in serata, Gneidge ha offerto le sue “sincere scuse per” i commenti, spiegando che “non ha mai avuto il diritto di mettere in discussione l’orrore dell’Olocausto”.

Elezioni legislative francesi: un candidato sostenuto dal Fronte Nazionale tenta di ingannare il candidato di sinistra

“Capisco che alcuni potrebbero essere rimasti feriti da questa dichiarazione insensata e voglio porgere loro le mie più sincere scuse”, ha insistito il candidato del Fronte Nazionale nel suo comunicato stampa.

“La direzione della Marina Militare è parte del contratto senza riserve e sono informato della convocazione della Commissione nazionale per la movimentazione dei conflitti. Credo in questa decisione e mi rammarico di questa dichiarazione”, aggiunge.

Nel novembre 2023, anche il leader del National Rally Party, Jordan Bardella, riteneva che Jean-Marie Le Pen “non fosse antisemita”, prima di ritrattare le sue dichiarazioni.

Jean-Marie Le Pen, ossessionato dall’immigrazione e dagli ebrei e accanito sostenitore dell’Algeria francese, è stato condannato più volte per le sue trasgressioni. Nel corso di un decennio, sua figlia lanciò una strategia di demonizzazione e normalizzazione del partito Sulphur.

