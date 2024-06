Infrabel, direttore della rete ferroviaria belga, ha annunciato la sospensione completa della circolazione dei treni ad alta velocità dal 12 al 29 agosto sulla linea tra Bruxelles e il confine francese. Questo vale in entrambe le direzioni e, di conseguenza, Estensione di 30 minuti Tempi di viaggio. Durante questo periodo, i treni Eurostar per Londra dovranno utilizzare la classica linea ferroviaria tra Lille Europe e la capitale belga, mentre i TGV e gli Eurostar della SNCF da Parigi ad Amsterdam e Colonia (ex Thalys) passeranno da Mons. Considerato il previsto aumento di traffico durante le Olimpiadi, Infrabel ha voluto attendere la fine dell’evento, che sarebbe avvenuta con lo spegnimento della fiaccola avvenuta il giorno precedente a Parigi.

10 anni di lavoro in prospettiva

Questa linea ad alta velocità, la più antica del Belgio da 27 anni, necessita di molta attenzione Lavoro di riabilitazione“ Negli ultimi anni sono comparsi segni di invecchiamento sulla linea che collega Bruxelles al confine franco-belga. Questa osservazione ha spinto il direttore dell’infrastruttura ferroviaria belga a pianificare un progetto di rinnovamento da realizzare nell’arco di dieci anni.“, ha giustificato Infrabel.

Il cambio completo dei binari e di parte della massicciata verrà quindi effettuato nel primo tratto di 17,6 km di lunghezza, più precisamente per esperti di geografia belga tra i comuni di Leuze-en-Hainaut e Brugelette. Anche la circolazione dei treni regionali della SNCB sarà influenzata da questa aggiunta del traffico dei treni ad alta velocità tra Mons e Bruxelles, Mouscron e Bruxelles, e Athe e Mons. Altre parti dell’LGV verranno probabilmente costruite la prossima estate con gli stessi effetti.