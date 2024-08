I titoli sanitari francesi salgono del 66% a causa del rischio di una nuova pandemia Da Investing.com

Investing.com – Azioni francesi Novasito (EPA:) è salito per la sesta sessione consecutiva venerdì, con guadagni di oltre il 13% nel momento in cui scriviamo, dopo aver chiuso in rialzo del 31% giovedì e del 7,14% mercoledì.

Dall’inizio della settimana, il titolo Novacyt ha guadagnato il 66%.

Novacyt SA è un’azienda francese che fornisce soluzioni biotecnologiche nel campo della citologia liquida e della biologia molecolare. L’azienda fornisce prodotti diagnostici utilizzati in oncologia, microbiologia, ematologia e test sierologici.

Si noti che l’aumento di oltre il 30% pubblicato ieri è arrivato con l’annuncio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che il vaiolo delle scimmie, che attualmente sta causando un’epidemia in diverse regioni dell’Africa, è ormai diventato una “emergenza sanitaria globale”.

Questa malattia altamente contagiosa ha ucciso almeno 450 persone durante l’epidemia iniziale nella Repubblica Democratica del Congo. Ora si è diffuso in alcune parti dell’Africa centrale e orientale e gli scienziati sono preoccupati per la velocità con cui può diffondersi una nuova variante della malattia e per l’alto tasso di mortalità.

Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che il rischio che la malattia si diffonda in Africa e oltre è “estremamente preoccupante”. Ha aggiunto: “È necessaria una risposta internazionale coordinata per fermare questa epidemia e salvare vite umane”.

Ricordiamo che Novacyt è stata uno dei maggiori vincitori della pandemia di Covid-19, moltiplicando il valore della sua partecipazione per oltre 80 tra l’inizio del 2020 e il livello record di ottobre 2020.

Di conseguenza, gli investitori cominciano a prendere in considerazione il rischio di una nuova pandemia, che potrebbe aumentare ancora una volta in modo significativo la domanda di servizi e soluzioni di Novacyt.

Inoltre, Novacyt non è l’unico titolo sanitario a salire negli ultimi giorni, quindi gli investitori farebbero bene a includere questo argomento nel loro portafoglio, se non l’hanno già fatto.