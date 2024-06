I sindacati della Federazione nazionale della sanità privata (FO) confermano la validità della proroga di Ségur per tutti!

Nella riunione del Comitato Esecutivo tenutasi a Tolone il 12 giugno 2024, la Confederazione nazionale dei sindacati sanitari privati ​​Force Ouvrière ha discusso il contenuto di:

– Accordo del 4 giugno 2024 relativo alla proroga del Ségur nell’ambito della politica salariale in relazione alla negoziazione del CCUE nel settore sanitario, sociale e medico privato senza scopo di lucro.



– “Accordo del 4 giugno 2024 che stabilisce le modalità negoziali relative alla costruzione di un contratto collettivo unico allargato (CCUE) nel settore sanitario, medico e sociale privato senza scopo di lucro e che modifica a tal fine le disposizioni del CPPNI” Accordo n. 2019-02 del 29 ottobre 2019.

Questi due accordi sono stati presentati da AXESS e firmati fino al 18 giugno 2024.

Dopo aver ricevuto le autorizzazioni dai propri sindacati ed averle esaminate, Il Comitato Esecutivo ha deciso all’unanimità di firmare l’accordo del 4 giugno 2024 relativo alla proroga del mandato di Sigur Nell’ambito della politica salariale in relazione alla trattativa sul CCUE nel settore sanitario, sociale e medico privato no-profit, al fine di consentire a tutti gli esclusi da Ségur di beneficiare di un indennizzo ora fisso pari a 183 euro netti per individuo . Mese. La Confederazione nazionale dei sindacati sanitari privati ​​Force Ouvrière, firmataria unica di Ségur su CCN51, si assume le proprie responsabilità e continuerà a lottare per il miglioramento dei contratti collettivi.

Rifiutando qualsiasi restrizione che metta fine alle faziosità e respingendo l’imposizione di accordi “specchio” su di essi, la Confederazione nazionale dei sindacati sanitari privati ​​Force Ouvrière non firmerà l’accordo del 4 giugno 2024 che fissa i termini negoziali per la costruzione di un unico accordo allargato ospedaliero convenzionato collettivo (CCUE) nel settore sanitario, sociale e medico-sociale non privato e adattando a tal fine le disposizioni dell’Accordo CPPNI n. 2019-02 del 29 ottobre 2019.

La Confederazione nazionale dei sindacati sanitari privati ​​Force Ouvrière ringrazia tutti i suoi sindacati per aver partecipato a questa consultazione e per aver inviato un mandato chiaro e preciso.