I grandi cattivi del cinema non sono molto credibili, secondo questo esperto psichiatra: “La maggior parte delle volte, siamo semplicemente troppo nella realtà”

“La maggior parte delle volte è davvero inventato e i profili difficilmente corrispondono alla realtà. Ci sono alcuni lavori che sono fatti molto bene perché il regista si è avvalso dell’aiuto di professionisti, psicologi e psichiatri anche in realtà un disastro.” molto”Lo spiega il dottor Samuel Lystedt, che è molto interessato a rappresentare gli aspetti psicopatologici nel cinema.“Come Hannibal Lecter e cose del genere, non ho mai incontrato persone del genere prima.”

Di solito, quest’ultimo burlone Con Joachim Fenix ​​ha grande credibilità. Lo psicologo esperto ha già riscontrato casi simili e utilizza questi personaggi per mostrare ai suoi studenti ciò che vede nella sua vita quotidiana. Come ha scritto Analisi di questo personaggio“.I colleghi mi hanno chiesto perché sto perdendo tempo in questo modo, ma non ho mai ricevuto così tanti feedback su un articolo. Ho ricevuto lettere per sei mesi dopo averle pubblicate, a differenza del mio articolo sull’anoressia! “È un argomento interessante e la gente ne è interessata.” Difende un esperto psichiatrico già contattato più volte per un parere sui profili dei personaggi. Senza rivelare quali film gli avrebbero chiesto di fare, ha trovato l’esperienza molto divertente.

Il Joker, Hannibal Lecter, Darth Vader, …: questi sono i cattivi che amiamo odiare

Nonostante il suo lavoro, questo amante del cinema e dei romanzi si diverte a scoprire questi cattivi. “Sono un ottimo pubblico anche quando questi film sono eccessivi, mi piacciono perché ci allontanano dalla quotidianità e dalla realtà. Siamo extra”.“, confida contestando la serie Esperti.