I Belgian Cats battono la Spagna e continuano la loro preparazione impeccabile

I Cats sono ancora senza Julie Vanloo, in WNBA fino al 16 luglio, e Julie Allemand, che continua la riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia, staccate di tre punti alla fine del primo quarto (15-18). Il campione d’Europa è tornato in vantaggio nel secondo quarto per 39-32 all’intervallo.

Il vantaggio belga è salito a 17 punti alla fine del terzo quarto (56-39). La Spagna ha approfittato del rilassamento dei Cats all’inizio del quarto quarto per tornare in partita. Rachid Meziane ha rianimato i suoi allenatori e si è assicurato la vittoria (76-58). Becky Massey ha concluso come capocannoniere della partita con 21 punti, mentre Emma Messman ne ha aggiunti 13, oltre a 8 rimbalzi e 8 assist. Il Belgio affronterà nuovamente il Canada domenica alle 18:00 in questo torneo preparatorio organizzato a Charleroi per la sua ultima partita preparatoria in terra belga. La nazionale belga giocherà altre due partite a Reims, il 19 luglio contro la Cina e il 21 luglio contro il Giappone. La fase a gironi dei tornei olimpici di basket si svolge a Lille. Il Belgio si trova in un girone molto difficile, con la Germania che aprirà il torneo il 29 luglio, gli Stati Uniti che cercheranno il suo decimo titolo olimpico, e l’ottavo consecutivo, l’1 agosto, e il Giappone, vice campione olimpico, il 4 agosto alle Olimpiadi. Stadio Pierre Mauroy. Le prime due squadre di ciascuno dei tre gironi e le due migliori terze classificate accedono ai quarti di finale, questa volta alla Paris-Bercy Arena.