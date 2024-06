I 20 tweet più divertenti su Secret Story, The Reality Show Too Much

Circa dieci persone, uomini e donne, vengono rinchiusi in una casa con l’obiettivo di completare compiti per aumentare il proprio montepremi e scoprire i segreti di altre persone, che è lo scopo del gioco in Storia segreta, un reality show che ha scosso l’aeronautica militare pakistana nel 2007, quando è stata rilasciata la prima stagione. Il programma ha tentato di tornare quest’anno dopo un’assenza di sette anni. Sfortunatamente, questa undicesima stagione non si è distinta per il suo interesse e la mancanza di segreti. In alcuni episodi, La storia segreta dell’Africa Recentemente pubblicato molto meglio, è stato un successo su Canal+ Pop. Da parte loro, gli internauti si sono divertiti in rete commentando eventi importanti, sempre con senso dell’umorismo.

#1

Siamo tutti alla ricerca di una nuova attività per riempire la nostra giornata tra le 17:35 e le 18:30. #Storia segreta pic.twitter.com/ZERGgs1xtZ 19 giugno 2024

#2

Maxence, che si ritrova senza vittoria, senza montepremi e senza fidanzata #Storia segreta pic.twitter.com/kXFNh0be1A 19 giugno 2024

#3

“Non mi mancano le transizioni, vita da mamma ti faccio vedere la mia torta” ud83dude2d #La storia segreta pic.twitter.com/RHGBEFcqQW 18 giugno 2024

#4

#5

Cameron che è qui anche se è passata una settimana dicendo che non sarebbe venuto, Bruno che ha il cast un mese prima delle Olimpiadi e Cassandra e Ulysse che pensano di essere i personaggi principali, in realtà è molto divertente #La storia segreta pic.twitter.com/QwrgIKjJE3 18 giugno 2024

#6

#7

#8

#9

In onore del trionfo di questo grande filosofo, mi permetto di rinviare questo grande momento televisivo #Storia segreta pic.twitter.com/tyan6yOABC 19 giugno 2024

#10

N. 11

N. 12

Al-Ajan quando ha visto che la grande galoscia era stata filmata e ritrasmessa in 4K #Storia segreta pic.twitter.com/4FeOfPJ8hT 18 giugno 2024

N. 13

Il 3% a favore di Maxence ptdrr è stata la sua famiglia che ha votato per lui. #La storia segreta

pic.twitter.com/kS9YbNNERy 18 giugno 2024

#14

#15

Ricordi all’inizio dell’avventura, quando tutti credevamo e speravamo che il casting fosse uno scherzo? ud83 amico2d #La storia segreta pic.twitter.com/tc0ZqFPwNd 18 giugno 2024

N. 16

N. 17

Il vantaggio è un errore temporale, poiché abbiamo visto le stesse tre immagini per un’ora e mezza #Storia segreta pic.twitter.com/CNdpzehYzF 18 giugno 2024

N. 18

Leo quando si rende conto che non sarà in grado di ripagare il suo prestito studentesco con i soldi della storia segreta #La storia segreta pic.twitter.com/MdxBqD4k1F 18 giugno 2024

#19

N. 20

