H&M ha appena rivelato il suo designer ospite per il rientro a scuola e la sua collezione è assolutamente sbalorditiva

H&M ha appena annunciato l’ambita collaborazione dell’anno. Nome del designer, pezzi chiave, data di uscita… vi diciamo tutto!

“Puntiamo sempre a mantenere lo stile distintivo dei designer con cui lavoriamo e ad abbracciare veramente la loro visione unica”. Il marchio preferito dalle fashioniste H&M ha annunciato ufficialmente la sua prossima collaborazione di moda e sembra già fantastico. Dopo Alexander Wang, Isabel Marant e Kylie Minogue, il brand svedese ha scelto di collaborare con la designer Anamika Khanna.

L’elenco prevede una collezione che comprenderà abbigliamento per donna e uomo, oltre a gioielli e accessori. Per disegnare la sua capsule, la donna nota per i suoi abiti da sposa tradizionali ha attinto alle sue origini indiane. Colori vivaci, ricami delicati e sete preziose, c’è tutto per riscoprire la moda indiana per le fashioniste di tutto il mondo. “Ho sempre avuto la sensazione che la moda indiana si perda quando viene interpretata su scala globale. “Spesso viene visto come un costume o non indossabile o abbastanza moderno.”scusa per il cucito. “Questa collezione mi ha dato l’opportunità di prendere qualcosa di indiano, per antonomasia, e renderlo contemporaneo per un pubblico globale.”

Pezzi della collezione H&M x Anamika Khanna ©H&M

Pezzi chiave della collaborazione? Possiamo facilmente citare l’accostamento di maxi gonne bianche, verdi e gialle, l’abito caftano in seta, o il lungo cappotto patchwork immaginato come capo versatile. “Puoi indossarlo con i jeans, con i pantaloncini o con un sari sotto“, spiega lo stilista. Non dobbiamo aspettare molto per scoprire il resto della linea, perché sarà disponibile in negozi selezionati e online dal 5 settembre 2024.

La collaborazione tra H&M e Anamika Khanna non si limita solo ad una gamma di abbigliamento e accessori. Simboleggia anche il ponte tra tradizione e modernità, tra Oriente e Occidente. Evidenziando il ricco patrimonio della moda indiana adattandolo alle tendenze contemporanee, questa capsule inaugura una nuova era in cui i confini culturali si confondono a favore della celebrazione della diversità e dell’inclusione nella moda globale…