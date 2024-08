Hillary Clinton chiede l’elezione della prima donna presidente degli Stati Uniti Kamala Harris riuscirà dove lei ha fallito?

Riteniamo che con la nomina di Kamala Harris qualcosa stia accadendo in questa convention democratica e Hillary Clinton ne è pienamente consapevole. L’ex First Lady ha aperto la strada. Ha fallito e avverte: la Casa Bianca è difficile da prendere di mira.

Joe Biden, così come Hillary Clinton, sono intervenuti da lunedì sera a martedì durante la Convention Democratica. Il fallito candidato presidenziale del 2016 ha inviato un messaggio forte. “Qualcosa sta accadendo in America. In America, puoi sentirlo. Qualcosa che sognavamo da molto tempo“Ha detto.

Lo sa bene perché i pregiudizi negli Stati Uniti sono ancora molto forti. Così avverte i democratici. “Stai attento, non lasciarti trasportare, continua a combattere“. Invita gli americani a rompere quel famoso soffitto di vetro per eleggere finalmente una donna alla presidenza degli Stati Uniti. Questo passerebbe alla storia. Mentre eleggere un ex presidente che è stato giudicato colpevole dai tribunali non sarebbe vero. Hillary Clinton conclude il racconto parlando di Donald Trump,”afasiaRiferendosi al repubblicano che disse nel 2016:Rinchiudetela“.

Due personaggi diversi, un nemico comune

Hillary Clinton e Kamala Harris sono due donne con personalità molto diverse, ma hanno almeno due cose in comune. Queste sono le donne che cercano di prendere di mira la Casa Bianca, ma hanno un nemico comune: Donald Trump, noto per essere un po’ misogino. Tuttavia, non hanno la stessa immagine. Nel 2016, Hillary Clinton, sostenuta dai democratici, sottovalutò il disgusto degli americani nei confronti delle élite e di Washington, di cui con riluttanza era un simbolo.

Non Kamala Harris. Non ha quell’immagine che le rimane impressa. È più una persona normale e sembra accessibile, mentre Hillary Clinton, all’epoca, sembrava un po’ distante e autoritaria. Questo è qualcosa che potrebbe sostenere il candidato democratico. D’altra parte, deve affrontare una sfida più grande di Hillary Clinton, perché non è solo una donna, ma anche una donna di colore e anche lei di origine del sud-est asiatico. Questo è chiaramente senza precedenti. E ha qualcosa di nuovo. Spinto da una spinta senza precedenti e da una boccata d’aria fresca, questo potrebbe cambiare tutto.