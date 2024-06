Harry Potter sta bene e finalmente! Dopo Daniel Radcliffe, quest’altro famoso caratterista ammette di non essere interessato a un ruolo nella serie HBO

La serie di Harry Potter che sarà presentata in anteprima su HBO Max nell’aprile 2023 è stata annunciata ed è ancora top secret. In attesa di informazioni specifiche, gli attori che hanno preso parte alla saga cinematografica danno il loro parere sul progetto. E dopo Daniel Radcliffe, anche questo attore non vuole prendere parte all’avventura.

Lui ricorda. Nell’aprile 2023 abbiamo appreso con sorpresa di tutti che il futuro della saga di Harry Potter non sarà nel cinema, ma nelle serie.. Dopo il successo altalenante ottenuto dalle tre parti di Animali fantastici sui grandi schermi, la Warner Bros., proprietaria della serie, ha deciso di pubblicare le avventure del famoso Mago Scar in una serie sulla sua piattaforma HBO Max. Ciò dovrebbe assumere la forma di un riavvio che dovrebbe raccontare gli eventi dei sette romanzi originali. Rapidamente, i fan si sono chiesti se avrebbero mai rivisto gli attori che avevano visto in passato, ma alcuni hanno già parlato.

Non c’è nessun Daniel Radcliffe nella serie Harry Potter su HBO Max

Un mese fa, Daniel Radcliffe, che ha interpretato Harry Potter per dieci anni, dice che non ha intenzione di recitare nella serie. “Penso che vogliano molto saggiamente una rottura netta. Non so se funzionerà se facciamo qualcosa in questo settore”, annunciò al microfonoE il! Notizia. Lui però non molla il progetto e dice che “Sono molto entusiasta di guardare (la serie) come spettatoreMa recentemente abbiamo appreso che un altro importante attore del franchise condivide questa opinione.

Che ne dici di Matthew Lewis, il traduttore di Neville Paciock?

Nella saga di Harry Potter, Matthew Lewis ha interpretato sul grande schermo Neville Paciock, un personaggio temibile, spesso ridicolizzato, che finisce per diventare sempre più popolare nel corso della saga. In un’intervista con la genteL’attore inglese 34enne ha spiegato che non ha intenzione di far parte della serie HBO Max Harry Potter :

Non è qualcosa a cui penserei o che vorrei fare, ma non ci ficcherei il naso. Sarei molto interessato a vedere se questo è ciò che Neville è da adulto: un’atmosfera completamente diversa. Questo potrebbe essere interessante. Sicuramente lo esaminerò e ci penserò.

Per giustificare questa decisione, Matthew Lewis spiega che questo è dovuto anche alla sua personalità, che gli impedisce di essere stabile Lo spinge a fare costantemente cose nuove:

Il motivo per cui ho iniziato a lavorare in questo campo è perché ho una capacità di attenzione molto breve. Sono molto incapace di tenere nascosto qualcosa per un po’. Nel corso degli anni ho avuto molti hobby e passioni. Non ne faccio più uno. Mi innamoro di certe cose, poi le dimentico quasi subito. Sono stata un’infermiera, un agente di polizia, un soldato, un mago e ho fatto tutte queste cose diverse. Non so mai cosa succederà dopo, e questo mi piace.

da ora in poi, Sappiamo quindi che Daniel Radcliffe e Matthew Lewis non faranno parte della serie Harry Potter su HBO MaxImmaginiamo che sarà lo stesso per il resto della troupe cinematografica. Resta da vedere quando Warner Bros. vorrà rivelare nuove informazioni sul progetto.