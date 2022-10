Jennifer (sposata a prima vista) molto complice del famoso gruppo di TF1, svelata dietro le quinte (video)

È un giorno che non dimenticherai presto. JenniferLa bella bionda che gli spettatori hanno scoperto quest’estate durante la trasmissione della sesta stagione di Sposato a prima vista su M6E il Inserito di recente in grande fodera 2. La giovane donna ha fatto un’apparizione alquanto inaspettata allo spettacolo fianco a fianco di TF1 Camille Compal Durante un disegno divertente, non ha esitato a prendersi gioco di se stessa.

Questo martedì, 18 ottobre. l’ex d’Eddy È apparso su Channel One per una parodia con l’ospite spettacolo di appuntamenti Che l’ha resa famosa. In questa infografica, Jennifer avrebbe dovuto apparire come corteggiatore “Jean-Luc” (interpretato da Camille Compal), un cuore degno di Nove anni, tre mesi, quattro giorni, dodici ore e tre minuti. Secondo un precedente editorialista in TPMPQuesta seconda puntata de La Grande Incruste ha mantenuto tutte le sue promesse. “Sono così felice di poter mettere in scena uno spettacolo che mi ricordi un po’ da dove vengo e cosa amo fare, ovvero acconciarmi i capelli e giocare, ridere e ridere un po’ tutto.‘”, ha spiegato Camille Compal in un’intervista questo martedì per Rivista televisiva. Da parte sua, anche Jennifer è andata via contenta della sua esperienza. Mercoledì 19 ottobre la giovane ha pubblicato su Instagram le scene dello show, accompagnate da un messaggio rivolto ai suoi fan. “Volevo condividere questo piccolo dietro le quinte con voi. Ho passato una giornata di risate con una grande squadra. Molti di voi mi hanno detto bravo su questa autoironia. Mi conosci, è importante non prenderti troppo sul serio , e soprattutto ridere finché è il momento (anche) ridere di più di te stesso)Scrissi.

Gli spettatori non sono convinti

Ma ovviamente non tutti hanno apprezzato appieno i suoi talenti recitativi La madre di Gabriele. Performance dell’influencer in grande fodera 2 Non proprio convinto. Su Twitter, molti spettatori non hanno esitato a dare le loro impressioni contrastanti dopo aver visto lo spettacolo. “Jennifer è di #MAPR a #LaGrandeIncruste, quindi non c’è da stupirsi! Ha fatto lo show solo per essere in TV!”utente stimato. “È un bene che Jennifer abbia il suo contratto con TF1 e presto si unirà a Secret Story”Un altro sarcastico. Le reazioni, tuttavia, non impediranno alla principale interessata di conservare ottimi ricordi della sua esperienza televisiva.

