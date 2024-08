Harry e Meghan in Colombia per una visita di totale cortesia: cosa c’è davvero dietro questo viaggio?

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono attualmente in viaggio in Colombia, su invito del vicepresidente, sebbene non abbiano più un lavoro ufficiale. Durante questo movimento, ogni immagine viene scansionata. Quali interessi sono in gioco?

Il viaggio di Harry e Meghan in Colombia sembra essere stato un grande successo: sorrisi gioiosi, visite a tante scuole e istituzioni, tutti fianco a fianco. Quasi dimentica che la coppia non fa più parte della famiglia reale.

Megan sostiene una causa: le molestie online. “Nessuno può negare il fatto che vogliamo che i nostri figli siano al sicuro”.Ha detto durante un’intervista.

Leggi anche

Harry e Meghan visitano la Colombia: ecco il motivo del loro viaggio





Personalità impegnate, Harry e Meghan sono più attivi della stessa famiglia reale… Ha aggiunto: “Immaginiamo che la famiglia reale non solo sia eccessivamente riconoscente, ma sia pienamente attenta all’impatto che ciò avrà sui media, in Colombia, in Sud America e nel mondo”. Analizza Emmanuelle Goua, giornalista specializzata in affari reali.

Sono pagati?

Certo, non ricevono soldi, ma questa sensibilizzazione fa bene alla loro immagine. “Potrebbe essere come se le personalità di Hollywood viaggiassero per sostenere questa o quella causa umanitaria”. Emmanuel Goa continua. “Potranno portarci cose che non abbiamo visto né sentito durante questo viaggio, e magari venderle”.