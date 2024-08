Hamas annuncia che i suoi combattenti hanno ucciso un ostaggio israeliano e ne hanno feriti altri due

Le due donne “Vengono curati per cercare di mantenerli in vita”. Abu Ubaida aggiunge in un comunicato stampa confermando ciòHa aggiunto che è stata formata una commissione d’inchiesta per scoprire i dettagli e che sarà pubblicata in seguito.

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto lunedì che non dimenticherà “Solo per un momento, gli ostaggi che Hamas tiene crudelmente a Gaza”.Questo durante il suo discorso prima di annunciare la morte dell’ostaggio. Ha aggiunto: “Siamo profondamente preoccupati per le loro condizioni fisiche e mentali, dato il passare del tempo e le difficili circostanze delle loro famiglie”. Ha aggiunto.