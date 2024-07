Hai mai sentito parlare del pene estivo? Ecco cosa dice la scienza su questo fenomeno

Mentre un giornalista esaminava le testimonianze di alcuni uomini, uno degli specialisti spiegava cos’è questo fenomeno che si verifica in estate. Ti spiegheremo tutto!

Alcuni uomini giurano che abbia calore L’effetto della seduzione sui loro peniCon l’aggiunta di centimetri di altezza e circonferenza inferiore. Lo scorso luglio, la giornalista del Mail Tracy Moore ha dato un nome a questo particolare fenomeno stagionale: il pene estivo. “Il pene estivo lo è Fluttuazione temporanea “Sesso che, grazie al caldo e alla temperatura, ti dà un vantaggio sulle dimensioni del pene per diversi mesi.” Scrissi.

Poi ha citato le testimonianze di diversi uomini. “in estate, Il mio pene tende a diventare sempre più grande “Quando mi guardo allo specchio, le mie misurazioni più importanti sono state effettuate in estate”, ha detto all’HuffPost Richard, un trentenne che vive nel nord-est degli Stati Uniti. Ha aggiunto: “Le mie dita e le mie mani si gonfiano un po’ quando fa caldo. Come dimostra la difficoltà di rimuovere la mia fede nuziale Nei mesi più caldi”-Hai annunciato?

Testimonianza di diversi uomini



Da parte sua, Brian Ayers, sex coach e autore del libro, ha dichiarato: Come diventare un amante migliore in 3 giorni o meno Ha spiegato che lo aveva fatto anche lui Esperimenti estivi sul pene. Lo attribuisce ai cambiamenti stagionali nello stile di vita. “In estate esci di più. Camminare per distanze più lunghe, nuotare o correre più a lungo in estate ti fa pompare il sangue. Stare seduto per otto ore davanti al computer in inverno, senza sole e con meno scelte di frutta e verdura a disposizione , qualsiasi uomo lo farà. Dimagrisci.” “

Sembra fantastico in teoria. Ma tutto questo è solo un sogno irrealizzabile, hanno ragione questi uomini? Aaron Spitz, MD, urologo e autore Il libro del pene: la guida completa del medico al pene All’inizio mi prendevo in giro: “Questa è stata la mia prima reazione “Oh, ragazzo, eccoci di nuovo con la mania dell’altezza.”. Tuttavia, lo specialista ha riconosciuto che potrebbe esserci del vero in questo fenomeno.

Lo specialista dà la sua opinione



Il medico ha spiegato in particolare: “Questo ha senso per me a causa del meccanismo di base attraverso il quale Il pene di un uomo può allargarsi E il contratto. La dimensione del pene può aumentare e diminuire a causa del rilassamento o della contrazione dei numerosi piccoli vasi sanguigni che compongono l’interno del fusto del pene.

Secondo lo specialista, la temperatura “Aumenta Rilassa questi vasi sanguigniCiò aumenta il flusso sanguigno attraverso di esso, aumentando il riempimento e la donazione del pene Aspetto più alto E continua. Da parte sua, una donna ha inviato un messaggio divertente dopo aver letto le testimonianze: “Se questo fosse vero, pensate a come sarà il pene nel 2050 dopo la crisi climatica/il riscaldamento globale, sarebbe una vera apocalisse”. Ho preso l’iniziativa.