Guerra in Ucraina: qual è lo stato d’animo dei soldati ucraini? Aggiornamento con il nostro corrispondente in loco

Si spiega anche come questa operazione sia rimasta segreta, al punto che alcuni soldati ucraini non ne erano a conoscenza. “Ho avuto modo di parlare con diversi soldati, e uno di loro mi ha confidato che, fino a pochi giorni prima dell’incursione, il 6 agosto, loro stessi non erano a conoscenza dell’operazione che sarebbe avvenuta in Russia. Pensavano di dover difendere Sumy, la città dove vivo adesso. Ciò dimostra come questa operazione sia rimasta molto segreta, anche per l’esercito ucraino coinvolto in essa. Mi dicono anche che li fa sentire meglio. Finalmente potranno mostrare ai russi in Russia ciò che stanno sopportando da più di due anni“, conclude.