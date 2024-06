Guerra in Ucraina. La Corea del Sud vuole aiutare Kiev, Putin minaccia Seoul… Aggiornamento notturno

Un consigliere presidenziale ha dichiarato giovedì 20 giugno 2024 a Seul che la Corea del Sud studierà la possibilità di fornire armi all’Ucraina, annuncio arrivato dopo che Corea del Nord e Russia hanno firmato un accordo di sicurezza che prevede la difesa congiunta in caso di conflitto. attacco contro di esso. Uno dei due paesi.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Blu, Chang Ho-jin, ha dichiarato in una conferenza stampa che Seoul è determinata a rispondere, in armonia con la comunità internazionale, a qualsiasi azione che minacci la sua sicurezza.

Sebbene la Corea del Sud abbia fornito attrezzature di difesa all’Ucraina dall’inizio dell’attacco lanciato dalla Russia nel febbraio 2022, finora si è astenuta dal consegnare armi a Kiev, nonostante le richieste del governo ucraino.

In un comunicato, Seul ha condannato il partenariato strategico concluso questa settimana dal presidente russo Vladimir Putin e dal leader nordcoreano Kim Jong Un durante la visita del presidente russo a Pyongyang.

Putin minaccia Seul

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato il Vietnam “Fornire armi” Alla Corea del Nord, sottolineando che fornire armi dalla Corea del Sud all’Ucraina sarebbe facile “Un errore gravissimo.”.

Ha aggiunto: “Ci riserviamo il diritto di fornire armi ad altre parti del mondo, tenendo conto dei nostri accordi con la Corea del Nord, e non escludo questa possibilità”.Il signor Putin ha annunciato alla stampa.

All’inizio di giugno Putin aveva già minacciato di consegnare armi a paesi terzi, in risposta alla consegna di armi occidentali all’Ucraina e all’autorizzazione data a Kiev dagli Stati Uniti e da molti paesi europei a colpire il territorio russo con aerei occidentali. Consegnatele i missili.

chiamato Stati Uniti“Molto preoccupante” Queste dichiarazioni sono del presidente russo, il quale aggiunge che questo sarebbe un rischio “Destabilizzare la penisola coreana”.

La Romania aiuta l’Ucraina

La Romania ha annunciato giovedì di aver inviato un sistema di difesa aerea Patriot a Kiev per aiutare il suo vicino a proteggersi dagli attacchi russi, una decisione accolta favorevolmente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dalla NATO.

Bucarest aveva indicato in precedenza “Donazione del sistema Patriot in considerazione dell’evidente deterioramento della situazione della sicurezza in Ucraina”Lo riferisce un comunicato stampa del Consiglio supremo di difesa nazionale.

D’altra parte, la Romania afferma che sta negoziando con i suoi partner della NATO, guidati dagli Stati Uniti. “Ottenere un sistema simile in grado di garantire la protezione del proprio spazio aereo” e trovare nel frattempo una “soluzione temporanea”.

Sarà “È inaccettabile lasciare la Romania senza mezzi di difesa aerea”.Il presidente Klaus Iohannis aveva messo in guardia all’inizio dello scorso maggio, durante un incontro a Washington con il suo omologo americano, Joe Biden.

In un messaggio pubblicato su X, ha detto Zelenskyj “Shaker” Verso la Romania. “Questo contributo fondamentale rafforzerà il nostro scudo aereo e ci aiuterà a proteggere meglio la nostra popolazione e le infrastrutture critiche dal terrorismo aereo russo”..

Il processo contro una donna russo-americana a Mosca

Giovedì a Ekaterinburg è iniziato il processo contro una donna russo-americana. È accusata di tradimento perché ha donato 50 dollari a un ente di beneficenza ucraino.

Ksenia Karelina, una ballerina di 32 anni con sede a Los Angeles, California, è stata arrestata a gennaio mentre era in visita alla sua famiglia in Russia.

Di questo lo accusa il servizio di sicurezza federale russo “Trasferisci denaro in modo proattivo” Assistere un’organizzazione ucraina, tra le altre cose, nell’acquisto di armi e munizioni per le forze armate ucraine.

L’amica di Karina ha detto alla radio Voce dell’America Una volta ha donato 50 dollari a un ente di beneficenza ucraino.

Gli Stati Uniti vietano il software Kaspersky

Giovedì Washington ha annunciato il divieto del software antivirus russo Kaspersky negli Stati Uniti, così come degli americani in altre parti del mondo. Il divieto riguarda anche le filiali e le società collegate a questa società.

“Kaspersky non sarà più in grado, tra le altre attività, di vendere il proprio software negli Stati Uniti o fornire aggiornamenti al software già in uso.”Il Dipartimento del Commercio americano ha indicato in un comunicato stampa che alcune attività potrebbero proseguire fino al 29 settembre, per dare tempo ai clienti di trovare un’alternativa.