Presentato per la prima volta con un tradizionale tatuaggio sul mento

secondo Cose e Molti media internazionali Nel 2019, la giornalista Oreni Kaibara ha rotto il soffitto di vetro per diventare la prima conduttrice televisiva femminile ad avere il mento tatuato con un simbolo Maori. Moko Kwai. Qui, l’insegnante è un po’ simbolico, ma ha la stessa importanza: sarai in cima Newshub in diretta alle 18:00, L’equivalente del nostro giornale 19:30.

Per la prima volta in Nuova Zelanda, una conduttrice televisiva serale ha un tatuaggio Maori sul mento.

‘Una grande vittoria per questa generazione’

“Sono pienamente consapevole di essere il primo [femme avec un tatouage moko kauae] Per fornire un telegiornale in prima serata”, ha detto al sito di notizie Stuff, affermando di possederla Ha frantumato il soffitto di vetro.

“Questo è un punto di svolta per noi come Maori, ma anche per le persone di colore”.

Per un giornalista, questo riconoscimento professionale rappresenta molto più di un semplice passo nella sua carriera. Per lei, questo è un punto di riferimento sociale e storico. “È anche un’enorme vittoria per questa generazione e per le prossime dieci generazioni: non lasciare che la tua identità o la tua cultura ti impediscano di fare qualsiasi cosa. Usala come una forza per essere migliore e fare del bene agli altri”.