Guerra in Ucraina: il presidente Zelenskyj promette una migliore assistenza sanitaria per i disabili “di ritorno dall’inferno russo”

“Dobbiamo preoccuparci di più dei feriti ed essere più attenti a coloro che tornano dall’inferno russo”, ha detto sabato il presidente in una conferenza sulla medicina di guerra organizzata per la prima volta in Ucraina. In precedenza ha visitato i soldati feriti e li ha ringraziati, medici e infermieri, per la loro lotta per la sopravvivenza dell’Ucraina.

Nel mezzo della guerra in Ucraina, i russi devono andare in vacanza… Alla Russia: "Non scegliete un viaggio rovinato dalla tensione". Decine di migliaia di soldati necessitano di assistenza medica a causa di ferite o traumi psicologici derivanti dalla guerra. Zelenskyj ha anche sottolineato la necessità di centri di stabilizzazione per le vittime militari in luoghi non lontani dalla linea del fronte. Il Ministero della Difesa e il Comando dell'Esercito sono stati inoltre incaricati di digitalizzare il sistema di informazioni mediche per fornire servizi più efficienti agli ucraini feriti o di ritorno dalla prigionia in Russia.