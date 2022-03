Trois astronautes russes rejoignent l’ISS, dans un contexte de tensions extrêmes

Trois cosmonautes russes ont rejoint, à bord d’une fuse Soyouz, la Stazione spaziale internazionale (ISS)dans un contexte de tensions extrêmes en la Russie et les Occidentaux liées au conflit en Ucraina.

Cet équipage, diretto per l’esperienza cosmonautica di Oleg Artemiev, accompagnato da Denis Matveïev et Sergueï Korsakov, un décollé à 15H55 GMT pour un vol de trois heures jusqu’à l’ISS, et a été accueilli par une équipe de due Russes, quatre Américains et un Allemandselon des images ritrasmette alla Nasa.

🔴La scienza più forte que la guerre: les trois cosmonautes russes Oleg Artemiev, Denis Matveïev et Sergueï Korsakov accueillis à l’instant à bord de l’ISS par quatre astronautes américains, deux russes et un allemand. pic.twitter.com/chF1yaorVt — Philippe Berry (@ptiberry) 18 marzo 2022

Quelques tensions depuis 2018

Jusqu’à récemment, la coopération spaziale tra la Russia e i paesi occidentali sono stati assegnati a un dominio raro per evitare sanzioni contro i décrétées contre Moscou après l’annexion en 2014 de la prinénins.

Quelques tensions étaient toutefois apparues, notamment après que le président russe Vladimir Poutine a nommé en 2018 à la tête de l’agence spaziale russa Roscosmos le nationaliste Dmitri Rogozine. Ce dernier affiche régulièrement son soutien à ce que la Russie appelle « une opération militaire spéciale » it Ucraina. «Les notres! Pour la première fois depuis de longues années, c’est un équipage entièrement russe », s’est-il félicité sur Twitter quelques heures avant le lancement.

La «scivolo dell’ISS»?

Nel fine settimana, il responsabile avait afferma que les récentes sanzioni occidentalis introduites contre Moscou pourraient provoquer la chute de l’ISS. Selon lui, le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l’ISS sera perturbé par les sanzioni, affettuoso donc le segment russe de la station. En conséquence, cela pourrait provoquer « + l’amerrissage + ou + l’atterrissage + de l’ISS pesant 500 tonnellate », avait-il mis en garde.

Les propulseurs des vaisseaux russes amarrés à la station servent en effet à corriger l’orbite de la struttura spaziale. Une procédure réalisée une dizaine de fois par an pour la mainteir à la bonne elevazione, o encore éviter des débris spatiaux sur sa trajectoire.

Les Américains seuls n’ont pas cette capacité, a conferma di Joel Montalbano, il direttore del programma della stazione per la Nasa. « La stazione spaziale a été conçue sur le principe de l’interdépendance (…) il ne s’agit pas d’un processus dans lequel un groupe peut se séparer de l’autre. » « A l’heure actuelle, il n’y a aucune indicazione que nos partenaires russes veuillent faire les choices différemment. Donc nous prévoyons de continue les opérations comme nous le faisons aujourd’hui », at-il dit.

Cambia con Elon Musk

Rogozine aussi eu un cambiamento avec le fantasque milliardaire Elon Musk, fondatore dell’impresa spaziale SpaceX, qui avait défié lundi Vladimir Poutine in lui proponente su Twitter un « combat d’homme à homme » avec’comme enjeu. « Elon, sors des toilettes pour qu’on parle un peu », avait tweeté Rogozine, faisant référence à un message du milliardaire dans lequel il disait écrire au moins 50% de ses tweets sur un « trône en porcelaine».

A bord de l’ISS, les cosmonautes russes et les astronautes americains ont évité de parler du conflit qui a déjà fait des milliers de morts et provoqué une des plus importantis crises de réfugiés en Europe depuis la Seconde. Mais l’astronaute Mark Vande Hei a fait les frais de la guerre des mots entre la Russie et l’Occident, quand Roscosmos a publié une vidéo dans laquelle il était dit en plaisantant qu’il lie pourrait rester audans de l’ISS sur terre à bord d’une fuse Soyouz le 30 mars. Scott Kelly, un autre astronaute della Nasa, non le registrazioni di viaggi passati nello spazio a été battu di Mark Vande Hei cette semaine, a répondu à cette plaisanterie en refusant une médaille que lui désecernait.

Dernier accroc en date dans la coopération space, l’Agence spaziale européenne (ESA) an annoncé jeudi avoir acté la sospensione della missione russo-européenne ExoMars et la recherche d’alternatives pour le lancement de quatre autres de l’ missions’ en Ucraina . Dmitri Rogozine una critica «un événement très amer» et affermate que la Russie pourrait effectuer toute seule cette mission, «dans quelques années».