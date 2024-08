Guardare continuamente i video su TikTok non elimina la noia, anzi

Danze sfrenate, sketch con uno spiccato senso dell’umorismo e consigli piuttosto saggi: una combinazione di video su TikTok o YouTube crea un cocktail perfetto per alleviare la noia, pensiamo. In realtà è il contrario, Lo dice uno studio condotto dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Toronto a Scarborough pubblicato quest’estate. Dato che la noia è legata all’attenzione, mettere in sequenza i contenuti uno dopo l’altro sembra più noioso che immergersi in un video.

“La nostra ricerca mostra che se le persone accelerano, mandano avanti velocemente o saltano i video per evitare la noia, questo comportamento in realtà aumenta la noia.”, Riassume per il quotidiano The Guardian il DrSi ripete Katie Tamautore principale dello studio. Inoltre rende la visione meno soddisfacente, meno stimolante e meno significativa.. Il problema nasce da questo divario tra la nostra partecipazione e ciò che volevamo.



Questi risultati sono coerenti con altri studi precedenti che avevano già dimostrato un legame tra la noia e l’uso degli smartphone o dei social network, sebbene la motivazione dietro l’uso di queste tecnologie sia il desiderio di allontanare la noia. Con più cultura e intrattenimento a portata di mano che mai, potresti pensare che la noia sia ai minimi storici in questo momento. Secondo Katie Tam, infatti, le ricerche scientifiche mostrano un aumento di questa tendenza tra i giovani a partire dal 2008.

“Ciò è preoccupante perché la noia ha effetti dannosi sulla salute mentale, sull’apprendimento e sul comportamento”.“, osserva Katie Tam, che elenca i rischi dei sintomi depressivi, dell’abbandono scolastico e persino dell’aggressività. Tuttavia, non tutti i problemi sono uguali. Considerare la noia come un fallimento anziché trasformarla in una motivazione può avere conseguenze molto diverse, secondo la dottoressa Pamela Rutledge, direttrice del Media Psychology Research Center, che non ha partecipato allo studio. “La motivazione a disegnare può incoraggiarti a trovare attività più significative e utili, Lo spiega alla CNN. La scienza dimostra che le attività che utilizzano un’abilità […] Più soddisfacente di chi vuole solo ammazzare il tempo o rilassarsi.

Verso un uso più significativo dei social network

Se non vuoi abbracciare la noia ma vuoi comunque uscire dal ciclo della noia “Scorrendo verso Doom”La chiave sta nell’intenzione. “Allo stesso modo in cui paghiamo il cinema per un’esperienza coinvolgente, il godimento deriva meglio dall’immersione reale in un video che dall’essere legati insieme”.“, spiega Katie Tam. Lo dimostra il suo studio, composto da sette esperimenti su un totale di 1.200 porcellini d’India.

Nel primo esperimento, più i 140 partecipanti saltavano i video, più li trovavano noiosi. Tuttavia, il secondo test, un sondaggio online condotto su 231 persone, ha indicato che le persone trovavano la visione di video più motivante se veniva data loro la possibilità di cambiare video in qualsiasi momento. Esperimenti successivi hanno effettivamente rivelato il contrario.

Uno studio condotto su 166 studenti ha dimostrato che hanno avuto più tempo con questa opzione che senza. Poi, in un altro test, 159 studenti hanno riferito un livello più elevato di noia guardando diversi video di cinque minuti che potevano scorrere rispetto a quando guardavano un singolo video di dieci minuti. I ricercatori hanno trovato risultati simili ripetendo l’esperimento con 174 persone, ancora studenti, che potevano guardare i video di loro scelta su YouTube.

D’altra parte, questi risultati non sono stati replicati nei test condotti su campioni di età più diverse. “Il modo in cui le persone consumano video e il suo impatto sulla noia possono cambiare con l’età e le abitudini digitali”.ipotizza Katie Tam, la quale precisa che occorrerebbe approfondire ulteriormente la ricerca in questo ambito. Nel frattempo, sarebbe una buona idea prenderti un po’ di tempo prima di saltare da un video all’altro, e trovare il modo di concentrarti sul contenuto che vuoi veramente vedere. Oppure, come riassume Pamela Rutledge, “Essere più consapevoli del nostro uso dei media, qualunque essi siano”..