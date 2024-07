Grande cambiamento per Netflix: una brutta sorpresa attende gli abbonati

Se ti abboni a Netflix, non potrai più scaricare film o serie sul tuo computer. Netflix sta cambiando le regole del gioco senza avvisare i suoi clienti.

Il gigante dello streaming Netflix ha appena rilasciato la sua nuova app per PC. Con la sua interfaccia semplificata, offre un’esperienza più simile a quella di un sito Web… il che ha senso poiché in realtà è una “app Web”. Tuttavia, una spiacevole sorpresa attende gli abbonati: non è più possibile scaricare film o serie sul computer per guardarli offline (in treno, in aereo o in camera, quando non si dispone di una connessione wireless). La nuova versione del programma, infatti, obbliga l’utente a rimanere sempre connesso alla rete.

Stai tranquillo se utilizzi l’app Android o iOS, non sarai interessato. Tuttavia, questo cambiamento sconvolge gli abbonati. Sui Social Network

Con ogni probabilità, questo cambiamento sarà in gran parte legato alle nuove funzionalità della piattaforma, in particolare alla sua visualizzazione “con annunci”, che era intrinsecamente incompatibile con la modalità offline. Resta da vedere se le versioni mobile dell’app seguiranno lo stesso percorso…

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.