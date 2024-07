Google Maps: annuncio in arrivo

Mentre si dirigeva verso la sua destinazione, un utente di Google Maps si è imbattuto in un annuncio. Un servizio di mappatura online gli ha suggerito di fare una deviazione per raggiungere la stazione di servizio.

Quando effettuiamo una query su Google, il motore di ricerca evidenzia le pagine supportate. Questo processo è alquanto invasivo, ma senza un impatto significativo sulla nostra esperienza. Ora immagina lo stesso principio su… Google Maps. Perché sì, sembra che si stia valutando l’integrazione degli annunci in-app, ed è anche in fase di test.

Così, un utente americano di Google Maps ha condiviso la sua esperienza SU. Per prima cosa l’uomo ha semplicemente inserito la sua destinazione su Google Maps. Poi, lungo la strada, è apparso improvvisamente un piccolo spot pubblicitario nella parte inferiore dell’app. Un servizio di mappatura online gli ha suggerito di fare una breve deviazione per raggiungere la stazione di servizio Royal Farms.

Possiamo notare diverse informazioni in questo inserto pubblicitario: la qualifica “Sponsorizzato”, la valutazione dell’organizzazione, il tempo per arrivare e un pulsante per aggiungere il luogo all’itinerario.

La persona che si è imbattuta in questo annuncio pubblicitario dice immediatamente: “ Non ho fornito alcuna informazione su gas, cibo o altro ».

In risposta a questo messaggio pubblicato su X, un altro utente abbonato Da un’esperienza simile. Nel suo caso, Google Maps gli ha consigliato di andare al “World Famous Mustang Ranch”.

Naturalmente, l’integrazione degli annunci in Google Maps solleva inevitabilmente domande di sicurezza, soprattutto se una persona è in viaggio. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, non sappiamo se questi annunci vengano visualizzati solo stando in piedi o anche durante la guida.

I media lo hanno contattato Autorità AndroidGoogle non ha voluto fornire ulteriori informazioni su questi inserimenti di annunci.

Resta ora da vedere se questi annunci su Google Maps arriveranno presto anche qui. Ricordiamo che Waze integra da diversi anni i banner pubblicitari nella parte superiore dello schermo.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.