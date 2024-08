Google lancia Gemini Live, un chatbot naturale che utilizza l’intelligenza artificiale

Durante la conferenza, Google ha annunciato ufficialmente il lancio del servizio Gemini Live, disponibile solo per gli abbonati Gemini Advanced.

Smartphone, orologi connessi, cuffie… Durante la sua conferenza, Google non si è limitata a presentare nuovi prodotti. Martedì 13 agosto il colosso americano ha annunciato anche il lancio ufficiale di Gemini Live. Presentata lo scorso maggio durante il Google I/O, è una “esperienza di chat mobile che ti consente di avere conversazioni naturali con Gemini”, osserva la società in una nota. Articolo del blog.

Concretamente, secondo Google è possibile porre domande su vari argomenti a questa voce dell’intelligenza artificiale (AI), chattare con lei per esplorare nuove idee e persino interromperla nel bel mezzo della sua risposta per esplorare un punto particolare in modo più approfondito.

Accesso limitato

Tuttavia, come ha dimostrato l’azienda nelle demo dal vivo, l’utilizzo di Gemini Live non è sempre fluido. Dave Citron, product manager di Google, ha dovuto farlo tre volte prima che l’IA vocale rispondesse alla sua richiesta.

Secondo l’azienda sarà possibile utilizzarlo in “modalità vivavoce”. In altre parole, sarà utilizzabile in background e anche quando lo smartphone è bloccato, “così potrai continuare la conversazione anche in movimento, proprio come faresti durante una telefonata”.

Oltre al lancio ufficiale del servizio Gemini Live, Google ha introdotto 10 nuove voci per la sua voce basata sull’intelligenza artificiale, in modo che gli utenti possano scegliere il tono e lo stile più adatti a loro. Al momento è disponibile solo in inglese e solo per gli abbonati Gemini Advanced (21,99€ al mese) su smartphone Android. Sarà disponibile in altre lingue e su iOS nelle prossime settimane.

Questo lancio arriva pochi giorni dopo l’implementazione della funzionalità audio avanzata di ChatGPT. È destinato ad alcuni abbonati ChatGPT Plus e fornisce, secondo OpenAI, “conversazioni più naturali e in tempo reale, che possono essere interrotte in qualsiasi momento”.