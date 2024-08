Gli esperti scoprono oceani d’acqua su Marte, abbastanza acqua da coprire l’intera superficie del pianeta rosso!

Una sezione dell’interno di Marte sotto il lander InSight della NASA. I primi cinque chilometri della crosta sembrano asciutti, ma un nuovo studio fornisce la prova che un’area di roccia fratturata che si trova da 11,5 a 20 chilometri sotto la superficie è piena di acqua liquida, più del volume suggerito per riempire ipotetici antichi oceani marziani. . Crediti: James Tuttle Kane e Aaron Rodriquez, Scripps Institution of Oceanography.

I dati forniti dalla NASA Insight Lander hanno permesso agli scienziati Si stima che la quantità di acque sotterranee potrebbe coprire l’intero pianeta ad una profondità compresa tra 1 e 2 chilometri.

Sebbene questa sia una buona notizia per coloro che cercano di tracciare il destino dell’acqua del pianeta dopo che i suoi oceani scomparvero più di 3 miliardi di anni fa, Il carro armato non sarebbe di grande utilità per chi cercasse di sfruttarlo per rifornire una futura colonia su Marte.

Acque profonde e vita lì

Il serbatoio dell’acqua si trova in piccole fessure e pori nella roccia al centro della crosta marziana, a una profondità compresa tra 11,5 e 20 chilometri. Anche sulla terraferma, scavare una buca profonda un chilometro è una sfida.

Ma, Questa scoperta indica un altro luogo promettente per la ricerca della vita su Marte. Se il deposito è accessibile. Per ora, aiuta a rispondere alle domande sulla storia geologica del pianeta.

“Comprendere il ciclo dell’acqua su Marte è fondamentale per comprendere l’evoluzione del clima”, ha affermato. “Stiamo assistendo a un’enorme evoluzione sulla superficie e all’interno del pianeta”, ha affermato Vashan Wright, ex ricercatore post-dottorato presso l’Università della California, Berkeley, che ora è assistente professore presso lo Scripps Institution of Oceanography presso l’Università della California, San Francisco. Diego. “Un utile punto di partenza è determinare dove e quanta acqua si trova.

La prima immagine del profilo completo della missione InSight della NASA su Marte. Mostra i pannelli solari e la piattaforma di atterraggio. Sopra la piattaforma ci sono gli strumenti scientifici, i sensori meteorologici e un’antenna UHF. Il selfie è stato scattato il 6 dicembre 2018 (Sol 10). Il ritratto è composto da 11 immagini catturate da una telecamera a diffusione hardware situata al gomito del suo braccio robotico. Queste immagini vengono poi combinate per formare un mosaico. Fonte immagine: NASA/JPL-Caltech

Wright, con i colleghi Michael Manga (UC Berkeley) e Matthias Moersfeld (Scripps Oceanography), Ha dettagliato la loro analisi in un articolo pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences (PNAS).

Gli scienziati hanno utilizzato un modello matematico della fisica delle rocce, identico ai modelli utilizzati sulla Terra per mappare le falde acquifere e i depositi di petrolio. Concludiamo che la migliore spiegazione per i dati sismici di InSight è la presenza di uno strato profondo di roccia ignea fratturata satura di acqua liquida. Le rocce ignee sono costituite da magma caldo e raffreddato, come il granito della Sierra Nevada.

L’acqua è essenziale per la vita

“Dimostrare l’esistenza di un grande serbatoio di acqua liquida ci permette di avere un’idea di come era o poteva essere il clima”. ha detto Manga, professore di scienze della terra e planetarie all’Università della California, Berkeley. “L’acqua è essenziale per la vita come la conosciamo. Non vedo perché [le réservoir souterrain] Non un ambiente abitabile.

“È vero sulla Terra: le miniere molto profonde sostengono la vita, e il fondale oceanico sostiene la vita. Non abbiamo trovato alcuna prova di vita su Marte.” Ma almeno abbiamo individuato un luogo che, in linea di principio, dovrebbe essere in grado di sostenere la vita.

Manga ha osservato che molte prove (canali fluviali, delta dei fiumi, sedimenti lacustri, nonché rocce alterate dall’acqua) supportano l’ipotesi che una volta c’era acqua sulla superficie del pianeta. Ma questo periodo umido terminò più di 3 miliardi di anni fa, dopo che Marte perse la sua atmosfera.

I nuovi risultati indicano che gran parte dell’acqua non si è dispersa nello spazio, ma è piuttosto penetrata nella crosta terrestre.

La NASA ha inviato il lander InSight su Marte nel 2018 Studiare la crosta, il mantello, il nucleo e l’atmosfera, Ha registrato informazioni preziose sull’interno di Marte prima che la missione finisca nel 2022.

Insight ha rivelato terremoti di magnitudo 5 su Marte, impatti di meteoriti e suoni tremanti nelle aree vulcaniche. Tutti hanno prodotto onde sismiche che hanno permesso ai geofisici di esplorare l’interno del pianeta.

Un articolo precedente indicava che oltre una profondità di circa cinque chilometri, la crosta superiore non conteneva ghiaccio d’acqua, come sospettavano Manga e altri ricercatori. Ciò significherebbe che ci sono poche acque sotterranee ghiacciate accessibili al di fuori delle regioni polari.

Il nuovo articolo analizza la crosta profonda e conclude che “i dati disponibili possono essere meglio spiegati dalla crosta centrale satura d’acqua” sotto InSight. Supponendo che la crosta sia simile in tutto il pianeta, Il team afferma che in questa regione della crosta media dovrebbe esserci più acqua di “i volumi proposti per riempire ipotetici antichi oceani marziani”.

