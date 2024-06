Gli annunci su TikTok saranno presto in grado di includere avatar personalizzabili basati sull’intelligenza artificiale

TikTok sta lanciando nuovi strumenti di intelligenza artificiale volti ad aiutare le organizzazioni e i creatori a raggiungere più utenti. Per fare ciò, la piattaforma sta lanciando avatar digitali personalizzabili e funzioni di voiceover. I nuovi avatar digitali personalizzabili si basano sulla suite di annunci generativi Symphony, presentata il mese scorso. Saranno di due tipologie: stock o personalizzati. Il primo si baserà su rappresentanti retribuiti provenienti da ogni paese del mondo e sarà disponibile per uso commerciale. Ma quest’ultimo somiglierà al creatore e saprà parlare diverse lingue per rompere tutte le barriere. I video contenenti avatar verranno etichettati come “generati dall’intelligenza artificiale”. Ciò è reso possibile da Symphony AI Dubbing, uno “strumento di traduzione globale” che consente a creatori e inserzionisti di doppiare i propri contenuti in più di 10 lingue e dialetti, tra cui francese, spagnolo, portoghese, tedesco e coreano.

Nello specifico, TikTok ha evidenziato che lo strumento rileva automaticamente la lingua parlata nei video ed è in grado di trascrivere, tradurre e produrre un film doppiato in qualsiasi lingua selezionata dall’utente. Per quanto riguarda i prezzi di questi nuovi strumenti, la piattaforma non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Al momento la tecnologia sembra già pronta e gli utenti sperano in imbarazzanti errori di doppiaggio. In attesa di maggiori dettagli, è chiara la volontà di TikTok di abbattere ogni barriera linguistica e culturale perché questi nuovi strumenti vanno proprio in quella direzione.