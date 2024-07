Giochi Olimpici 2024: Perché i Giochi Olimpici iniziano prima della cerimonia di apertura?

A partire dalle 19:30, la grande parata nella capitale francese entusiasmerà gli spettatori e gli atleti presenti in gran numero per vincere il Santo Graal, una medaglia olimpica.

Ma quando inizierà lo spettacolo, alcuni atleti saranno impegnati… partecipando ai Giochi Olimpici, che comprendono quattro discipline sportive: tiro a segno, calcio, rugby e pallamano femminile.

L’inizio ufficiale di alcuni sport avrà luogo domani, mercoledì 24 luglio. Con l'”apertura” dei Giochi Olimpici potremo vedere il calcio con cartelloni come Argentina-Marocco e Uzbekistan-Spagna dalle tre del pomeriggio. In serata, la Francia entra nella competizione contro gli Stati Uniti, senza dimenticare la partita molto tesa tra Mali e Israele. Mercoledì 24 inizierà un altro sport, il rugby a sette.

“Anticipazione storica” e “competizioni tranquille”

Potete leggerlo sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici. “L’origine di questa anticipazione è soprattutto storica.”Lo spiega Benjamin Signart, direttore del progetto del calendario delle competizioni di Parigi 2024. Sottolinea che dalle Olimpiadi di Barcellona del 1992 il calcio è sempre iniziato prima della famosa cerimonia.

Ma la parte principale di questa decisione sul calendario è soprattutto una questione di buon senso. I giocatori non possono giocare tutti i giorni, hanno bisogno di un periodo di recupero di almeno 48 ore”. È quindi necessario estendere il numero dei giorni di gara per questo tipo di disciplina. Per quanto riguarda il rugby a sette maschile e la pallamano femminile, le date scelte quest’anno “infrangono le regole”. Se questi due sport iniziano quest’anno principalmente il giorno della cerimonia di apertura “Si tratta di una programmazione organica per semplificare l’organizzazione delle competizioni”.

Questo avanzamento nel programma di alcune discipline consente alle sedi e alle altre infrastrutture di essere pronte per altri eventi dei Giochi Olimpici.