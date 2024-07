Giochi Olimpici 2024: la ritrasmissione della cerimonia di apertura è stata cancellata dal Comitato Olimpico Internazionale?

Uno di questi riguarda la riproduzione dell’evento. Alcuni netizen affermano che il Comitato Olimpico Internazionale l’ha cancellata dal suo canale YouTube.

L’organizzazione internazionale ha smentito questa voce domenica mattina durante una conferenza stampa. La ritrasmissione non potrebbe essere cancellata ma sarebbe semplicemente soggetta a blocco in base alle regioni geografiche. Ciò sarà correlato ai diritti di streaming che variano a seconda del paese da cui stai tentando di guardare il video.

“Estremamente irrispettoso verso i cristiani”: la reazione di Elon Musk a una scena dell’apertura delle Olimpiadi

secondo BFMTV, cLa sua conferenza stampa è stata anche l’occasione per il Comitato Olimpico Internazionale di rispondere ad alcune delle controversie che circondano la cerimonia di apertura di venerdì. La riproduzione del dipinto di Leonardo da Vinci “L’Ultima Cena”, ad esempio, non ha soddisfatto tutti ed è arrivata addirittura a scioccare alcuni spettatori.

Anne Decamps, direttrice delle comunicazioni di Parigi 2024, si è scusata con le persone che potrebbero essersi sentite offese:Ovviamente la nostra intenzione non era quella di mancare di rispetto a nessun gruppo religioso. Al contrario, il nostro obiettivo era mostrare tolleranza e comunicazione. Se qualcuno si sentirà offeso, ci scusiamo.”