Sorpresa: un talento a décidé de quitter The Voice Belgique 10

“Kaan a décidé de quitter l’émission pour des motifs personals”, annonce la RTBF par communiqué alors que l’ultime soirée des KO est en train d’être diffusée ce soir sur la Une. “Vai a fare affari con gli allenatori e il pubblico per un posto immenso, non il benefico.” Et le service public de poursuvre au sujet du rappeur bruxellois de 19 ans qui avait fait fureur lors de son blind. “Au long de son parcours, le candidat a pu démontrer son talent et partager des moment d’émotion avec le public. Le candidat quitte l’aventure dopo l’émission diffusa ce mardi à 20h.”

“Ce matin, j’étais KO”

Et il comunicato conclusivo. “La produzione e la RTBF ne feront aucun commentaire sur cette décision.” Kaan, quadruplo buzz lors de son Blind, avait rejoint l’équipe de Black M et s’était aussi fait remarquer à plusieurs niveaux ce soir. Un principiante par son manque de… ponctualité. Lors des répétitions de ce KO, Kaan était en effet déjà aux abonnés assente. Du coup, Black M l’appelle pour savoir où il est (“Mon pote, on est sur le plateau, fais le plus rapidement possible!”) et le jeune bruxellois s’explique. “Ce matin, j’étais KOJe dormais et j’avais oublié mon jour où je devais venir, confesse le rappeur qui a décidé de se mettre au défi en interprete L’assasymphonie de Mozart l’Opéra Rock.

De talent volé à… envolé

In competizione faccia a Andrea e Saphyra, Kaan n’a pas été repêché par son coach qui lui a préféré Saphyra. Mais le talent, qui a appris à se “kaanaliser” a ensuite été volé par Typh Barrow. “Kaan, je suis désolé mais t’es trop intéressant mec!” Hurlement de joie sur le plateau.”C’est avec qui que je dois négocier pour que tu sois à l’heure, plaisante-t-elle ensuite. Avec maman ou papa?” “Non c’est avec moi”, assicura Kaan. “In va bosser hein!” tifo conclusivo Sauf que la RTBF annonce ensuite que Kaan doit quitter l’aventure “pour raisons staffles”. Typh Barrow a donc encore l’occasion de “voler” un talent pour récupérer ce talent… envolé. “Typh va récupérer un talent pour compléter son équipe pour les Live, nous vous tiendrons informés”, dixit la RTBF su Facebook.

“Je le voyais gagner cette saison”

“C’est qu’il n’était pas prêt!” Sur les réseaux sociaux, les internautes s’attristent du départ inopiné de ce “showman”. “J’aurais adoré le voir en live. Très belle voix en tout cas ! Dommage”; “Il manquait un rappeur en Belgique… si tu vois ce message j’espère que tu vas continue, tu as un réel talent”; “Un candidat intéressant qui s’en va… dommage” ou encore “C’est bien dommage, je le voyais bien gagner cette saison. J’espère qu’il pourra continue une carrière musicale car je trouve qu’il a du talento…”