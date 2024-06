FromSoftware non dà mai per scontato il successo dei suoi giochi: Elden Ring

FromSoftware è uno degli studi più affidabili nel mondo dei videogiochi. Non solo riesce a fornire giochi importanti uno dopo l’altro, ma li produce anche molto rapidamente. Meno di un anno dopo Armored Core VI: Fires of Rubicon, abbiamo l’espansione Elden Ring in cui affondare i denti.

Con la reputazione che FromSoftware si è guadagnata nel corso degli anni, potresti pensare che ci sia molta pressione per continuare a produrre risultati. Ma secondo il presidente Hidetaka Miyazaki, ogni uscita viene trattata come qualcosa di separato, senza preoccuparsi del consenso simile a ciò che l’ha preceduta.

“Elden Ring è stato in un campionato a parte in termini di successo e plauso della critica, ma quello che cerchiamo di fare come azienda è non dare mai per scontato che ciò accada di nuovo con i nostri giochi futuri.” Miyazaki disse (trad Guardiano.) “Nessuna decisione si basa sul presupposto che l’abbiamo fatto una volta e accadrà di nuovo.” Permettere questa previsione conservativa ci dà spazio per fallire – e questo porta a giochi migliori e decisioni migliori. In un modo indiretto, penso che questo presupposto di non avere mai più un successo, questa prospettiva conservatrice, alimenti e aiuti a modellare il nostro design del gioco.

FromSoftware ha attirato nuovamente le critiche con Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ma i fan hanno già trovato l’espansione… molto difficile Quando si tratta di incontri con i boss.