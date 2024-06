Formazione a tema italiano (ELVI)

In questo articolo troverai un estratto del test del tema italiano del corso ELVI LV1 2011. Sebbene inizialmente progettato per i candidati LV1, questo esercizio è un’ottima pratica per gli studenti LV2. Infatti, il suo formato simile all’attuale test ELVI offre un’ottima opportunità per arricchire il proprio vocabolario e le strutture grammaticali.

Estrazione

Non possiamo ridurre l’attuale mostra di bambole giapponesi contemporanee di grandi marche e di alto prezzo a una semplice opposizione di gusti, trattata come una vetrina pubblicitaria alla Reggia di Versailles. Questa confusione di generi (scioccante per alcuni, interessante per altri) indica una deriva a lunghissimo termine che va oltre l’estetica, sebbene quest’ultima abbia molto da dire al riguardo.

Nel 1992 denunciai l’inizio di questa deriva. In nome della democratizzazione culturale, lo Stato, non contento di prendersi cura del patrimonio nazionale di cui era responsabile, si considerava già un mecenate dell’avanguardia. Avanguardia per definizione per sovvenzionare e ospitare rock, rap, tag e altri prestiti dalla cultura di massa americana.

ospiteAccademia americana Nel 1996 ho scoperto a Roma che, in senso europeo, questa abdicazione dello Stato a vantaggio del mercato, in Italia come in Francia, è altrettanto terribile. Recentemente unificata, ma memore delle svendite e dei saccheggi, l’Italia si dotò presto di un apparato legislativo e di un potente corpo di conservatori colti ed esperti. modello Per stati come il Regno Unito e gli Stati Uniti che non sono sviluppati in questo senso.

Marco Fumaroli, il mondo1C’è ottobre 2010

Correzione e commenti

Tema paragrafo 1

Giocattoli giapponesi contemporanei, top brand e grandi prezzi, alla Reggia di Versailles, considerata una vetrina pubblicitaria, non si riducono a una semplice contrapposizione di gusti. Questa confusione di generi (scioccante per alcuni, interessante per altri) rivela una deriva vasta che va oltre l’estetica, sebbene abbia molto da dire in merito.

Vocabolario da ricordare

Un giocattolo : un giocattolo

Palazzo/COstello : Chiacchierata

scioccato/Scioccante : scioccato

Finora : da lontano, molto, ampiamente

Una cosa : un caso

Grammatica

Per tradurre “overflow”, bisogna ricordare espressioni simili come “andare oltre”, “andare oltre i limiti”…

Allora non dimenticare di usare un integratore Quando Ti invito a leggere questo articolo per rivedere questo importante concetto.

Paragrafo 2 del tema

Nel 1992 denunciai l’inizio di questa deriva. In nome della democratizzazione culturale, lo Stato, non contento di prendersi cura del patrimonio nazionale di cui era responsabile, ha assunto il ruolo di mecenate delle avanguardie. E cominciò a sovvenzionare e a intrattenere prestiti dal rock, dal rap, dai graffiti e dalla cultura di massa americana, l’avanguardia.

Vocabolario

Democratizzazione : Democratizzazione

Non ho pagato/Non felice : Non felice

Ospite : ospite

Sussidio : Sussidio

Grammatica

Per “lui è responsabile” dobbiamo pensare alla costruzione classica” Lui è responsabile di questo ».

Paragrafo 3 del tema

Nel 1996, ospite dell’American Academy, ho scoperto a Roma che il mercatolismo, nel senso europeo, era tanto da temere in Italia quanto in Francia. Unificazione tardiva, ma memore della sua eredità mercenaria e di saccheggio, l’Italia sviluppò rapidamente un apparato legislativo e un potente corpo di conservatori ed esperti colti, dando l’esempio agli stati. Non sviluppato.

Vocabolario

fare del bene/a favore di : per sempre

Colto : Coltivato

Ospite : compositore

dovrebbe essere temuto : paura, terrore

Al Ricardo: A questo proposito

Grammatica

“Ricorda” si traduce con il gerundio: Ricordare. Non dimenticare di aggiungere E.

L’espressione “così come… in” ricorre spesso nei test di grammatica. Esistono diversi modi per tradurlo: Tanto… quanto dentro …, O In entrambe…, Quello.

