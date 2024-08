Firma Giltay: Emmanuel Macron vestirà i panni del re dei belgi

Quaranta giorni dopo le elezioni legislative, la Francia è ancora senza un nuovo governo. La pazienza della classe politica sta finendo, ma Emmanuel Macron non inizierà le sue consultazioni prima di venerdì. Non sembrava avere fretta e ha deciso di prendersi il suo tempo.

La pazienza della classe politica francese sta finendo, ma non quella del popolo francese, che sembra abituarsi a questa situazione temporanea e permanente. Dopo un breve periodo di pausa, il governo dimessosi ha trovato un certo equilibrio e vediamo ricomparire i ministri. Il primo di loro, Gabriel Attal, ha inviato lettere sul quadro di bilancio 2025 a vari ministeri, e il ministro dell’Interno Gérald Darmanin si è recato sul campo per presentare le misure di sicurezza per le Paralimpiadi che inizieranno tra una settimana.

Saranno schierati 25.000 agenti di polizia e il ministro ha confermato di essere presente 24 ore su 24 per garantire la sicurezza dei francesi. Il ministro dello Sport tornerà presto per presenziare alla cerimonia di apertura. Altri invece fanno nuove incursioni nel mondo dei media, come Rachida Dati, responsabile della Cultura, che ha elogiato Alain Delon.