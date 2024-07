Finalmente la Ferrari ha mantenuto la sua promessa: la sua prima auto elettrica è arrivata al prezzo basso di... 13 Tesla Model 3

L’iconica casa automobilistica Ferrari sta gradualmente iniziando la sua trasformazione elettrica con la graduale introduzione del suo primo modello elettrico al 100%. Attualmente in fase di test intensivo, questa futuristica vettura sportiva elettrica promette di rimanere fedele al DNA del marchio.

Tutta l’esperienza Ferrari in un’auto elettrica

“Guidare la prima Ferrari elettrica sarà molto divertente”., conferma l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna, sottolineando una condizione indispensabile per i clienti del marchio. I tecnici della Scuderia hanno già viaggiato “diverse migliaia di chilometri” Al volante dei prototipi e confrontando le loro prestazioni con quelle di altri modelli Ferrari. Questi test approfonditi dimostrano il desiderio della Ferrari di offrire un’esperienza di guida all’altezza della sua leggendaria reputazione..

Linea di produzione Purosangui // Fonte immagine: Ferrari

Nonostante l’annuncio ufficiale e le prime immagini si avvicinano, il prezzo di questa auto elettrica rimane un segreto. Segnala per Reuters Menzionato Prezzo superiore a $ 500.000 – O circa 13 auto Tesla Model 3. L’amministratore delegato del Cavallino Rampante ha rifiutato di confermare o smentire queste informazioni. La Ferrari preferisce giocare la carta della discrezione e rivelerà il prezzo in prossimità del lancio previsto nel 2026.

Una nuova fabbrica per una nuova era

Nel frattempo, il marchio ha alzato il velo sul suo nuovo prodotto Costruzione elettronicaun nuovissimo stabilimento interamente dedicato alla produzione della prima auto elettrica. Questo sito all’avanguardia, alimentato da energie rinnovabili, rappresenta una nuova era per Ferrari e, secondo Benedetto Vigna, simboleggia… “Futuro radioso” Dal produttore italiano. La produzione del primo modello elettrico inizierà nel 2026 su una catena di montaggio completamente nuova. Sostituirà il Purosangio, il primo Suv quattro posti della Ferrari, e la SF90 Stradale (ibrida plug-in).. L’arrivo dell’auto elettrica non segna però la fine dei motori termici in casa Ferrari, poiché la produzione avverrà parallelamente agli attuali modelli ibridi e termici.

L’impianto integrerà anche la produzione di batterie, motori elettrici e inverter, segno dell’ambizione della Ferrari di controllare l’intera catena di produzione dei suoi futuri modelli elettrici. Inoltre esso, Secondo alcune fonti, gli ingegneri sarebbero già al lavoro per progettare un secondo modello elettrico.

Obiettivo: 60% di veicoli elettrici entro il 2026

Lamborghini Launcher // Credito immagine: Lamborghini

Questo spostamento verso l’elettricità fa parte di una strategia più globale. Nel 2023 la Ferrari lancia la SF90 Stradale, la sua prima vettura ibrida. Entro il 2026, il marchio del Cavallino Rampante punta a far sì che il 60% delle sue vendite siano costituite da veicoli elettrici (elettrici o ibridi).. La presentazione ufficiale della prima vettura elettrica Ferrari è prevista per il prossimo anno, superando il suo principale concorrente Lamborghini, che lancerà la sua auto elettrica, il “super SUV” Lanzador, solo nel 2028. La Ferrari sembra quindi determinata a mantenere la leadership posizione nel mondo delle auto di lusso, compresi i veicoli elettrici.