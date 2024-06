“Fanno molto per niente” Demon Slayer riceve una pacca sul polso, l’ultimo episodio ha trascorso 3 minuti sul cattivo… che cammina

Se c’è un fan che può essere tanto emozionato quanto deluso, sono i fan degli anime giapponesi. Recentemente è stata rivelata una scena cruciale dell’anime Demon Slayer, e c’è controversia sulla sua produzione a causa della sua lentezza e presunta esagerazione.

Produzione particolarmente lunga

La conversione dei manga in anime ha sempre riunito un pubblico composto da persone con esigenze completamente diverse, ma con uno speciale entusiasmo comunicativo. Basta guardare le reazioni a certe scene in un pezzo O l’ultima stagione Attacco dei Titani A dimostrazione di ciò, per non parlare di innumerevoli altri esempi dello stesso tipo. Recentemente è stata rilasciata una nuova stagione dell’anime Uccisore di demoni È stato trasmesso e Una scena in particolare ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Tienilo presente L’intero articolo parla di una scena chiave nella trama della stagione finale di Demon Slayer, leggetelo attentamente.

Come puoi vedere nell’estratto sopra, la scena in questione preannuncia l’arrivo Muzan Kibutsuji, il principale antagonista dell’intera saga, nel villaggio dei fabbri. Questa è una scena cruciale nello scenario, e rappresenta un punto di svolta importante per il resto degli eventi, tutti a favore del famoso antagonista. Per illustrare la portata degli eventi, gli animatori hanno scelto di realizzare un’esposizione particolarmente lunga per accompagnare la camminata di Muzan… che sia di almeno 3 minuti in totale.

I tifosi sono divisi

Ovviamente un’offerta del genere ha fatto molto parlare di sé sui social network, nei paesi anglofoni così come in Francia. Anche se l’animazione giapponese è solitamente esagerata (almeno più di quanto il cinema occidentale ci abbia abituato), I tre minuti di camminata regalati da Mozan, oltre al montaggio e alla colonna sonora, hanno fatto ridere più di uno spettatore:

L’insetto esiste da 1000 (mila) anni e può mandare i suoi strani occhi ovunque per trovarli fin dall’inizio, questo anime non ha davvero senso e non sarà uno slow motion di 3 minuti a salvarlo. — Dimensione (@DIMENSION_YT) 24 giugno 2024

È pazzesco ahah perché dovrebbero farlo quando una presentazione teatrale più accurata avrebbe reso ciò che sta accadendo con maggiore impatto, vogliono chiaramente fare qualcosa di folle ma non hanno idee – Gataii de la Ferrette 🐊 (@Gataii4) 23 giugno 2024

Fratello mio, l’intera voce è una modifica su Tik Tok 💀 – Cucciolo Celestiale (@CamKaneki) 24 giugno 2024

Amico, l’intera scena è una modifica di TikTok

Da un punto di vista completamente esterno alla serie, è vero che le scelte di montaggio e regia sembrano un po’ eccessive, e danno un effetto un po’ amatoriale al tutto. Tuttavia, alcuni fan credono che la scena fosse proprio all’altezza della posta in gioco. Ci ricordano infatti che Muzan è un personaggio particolarmente temuto nel manga, e prendersi il tempo per girare una scena come questa serve solo a mettere in risalto la sua aura di grande antagonista. Una cosa è certa: questo tipo di selezione di spettacoli non può mettere tutti sulla stessa lunghezza d’onda, ma almeno ha il vantaggio di essere audace. Se vuoi guardare Demon Slayer, gli episodi sono attualmente in streaming su Netflix e Amazon Prime Video.