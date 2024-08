Evento: Ti piacciono gli spaghetti? Questa festa in Lussemburgo è fatta per te

Naturalmente è stato necessario introdurre delle innovazioni per permettere all’iniziativa di continuare nel tempo. Così i giovani del villaggio vengono mobilitati su larga scala, così come gli anziani. “Mio padre e i suoi amici iniziarono allora la festa. Continuiamo questa tradizione con grande orgoglio”, dice Franz.

In totale sono 210 i chilogrammi di pasta pronti da buttare nell’acqua bollente. Lavoro con squadre di cucina che lavorano senza interruzione: “La pausa tra le 14 e le 18 serve solo per prepararsi a quello che verrà dopo”, spiega Franz. Oltre alla classica mortadella, ci saranno carbonara, pesto e arrabbiata vegetariana.

Una porzione piccola costa dodici euro, una porzione abbondante quindici euro. “Vogliamo riunire quante più persone possibile e non lasciare fuori nessuno. Per questo proponiamo piatti vegetariani e vegani L’anno scorso sono state servite più di 1.000 porzioni, un nuovo record. Per facilitare il processo di ordinazione per le 60 persone coinvolti è stata sviluppata un’app speciale Nota Che questo spaghetti party venga definito un “evento verde” è importante per Franz, che preferisce i locali e i cortocircuiti.