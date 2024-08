Evelyn Deliat mette in guardia dal riscaldamento globale

Quasi 10 anni dopo la pubblicazione del Future Weather Report il 18 agosto 2050, quando le temperature si avvicinavano ai 40 gradi su gran parte della Francia, il capo del servizio meteorologico TF1 ha lanciato l’allarme nella Francia occidentale su questi eventi. Le temperature diventano “comuni”.

10 anni fa, intorno a questo giorno, l’assistente di volo Evelyn Delyatt riferiva sul tempo futuro dalla Francia. All’epoca spiegò che prevedeva temperature per il 18 agosto 2050, sulla base dell’estrapolazione delle previsioni dell’Agenzia meteorologica francese (Météo France). Ma dieci anni dopo, la previsione sembra quasi innocua. 26 anni a venire.

“È ormai dimostrato che il riscaldamento globale è già con le spalle al muro!” avverte il capo del servizio meteorologico TF1 Nelle colonne della Francia occidentale il 16 agosto 2024.

Per gli scettici, Evelyn Dehlyat, aprendo il suo bollettino meteorologico, ha difeso la gravità dell’allarme lanciato da questo bollettino. “Quindi mi dirai, tutto questo è solo una fantasia per l’anno 2050. Non credere che questo bollettino provenga dalla mia immaginazione, poiché è stato redatto molto seriamente da Météo France. Inoltre, ricorda che queste temperature sono già avvenute prima,” Citando Onda di calore dell’estate 2003.

Mercurio a 40 gradi Celsius è diventato “comune”

Tuttavia Evelyn Dehlyat ha dichiarato il 16 agosto di essere “molto sorpresa” da questo bollettino meteorologico. “In quel periodo non c’erano temperature di quasi 40 gradi Celsius”, racconta l’emittente al quotidiano regionale. Da allora è diventato popolare.

Nell’estate del 2019, tre decenni prima del previsto, la Francia ha vissuto un’ondata di caldo estremamente intenso. Allora la realtà supera l’immaginazione. Nel prossimo bollettino, gran parte della Francia ha raggiunto la temperatura simbolica di 40 gradi Celsius. E non solo al sud. 42 a Lione, 41 a Strasburgo o addirittura 40 nella capitale.

Il 23 luglio 2019 a Rennes e Bordeaux sono stati registrati 40 gradi Celsius, mentre il 25 luglio Lille e Parigi hanno registrato temperature torride superiori a 41 gradi Celsius. “Tuttavia, queste non sono temperature medie Le letture vengono effettuate dalla stazione meteorologica all’ombra e al riparo dal vento“Vi lascio immaginare come appare in pieno sole…” specifica Evelyn Deliat.

Bollettino meteorologico futuro per il 18 agosto 2050 presentato da Evelyn Dehlyat © Screenshot/OMM

Dal 2014, ogni anno vengono battuti record di calore

Evelyn Deliat aveva avvertito nel 2014 che “si prevede che fino al 2050 dovremo affrontare il rischio che un’ondata di caldo si verifichi in 1 estate su 4 in Francia”. Da allora, la Francia ha vissuto almeno un’ondata di caldo ogni estate.

Infatti, in quest’anno 2014, si è constatato che i mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e settembre sono stati i più caldi in assoluto del pianeta. Dieci anni dopo, i record vengono ancora battuti.

Secondo i dati pubblicati giovedì dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, luglio 2024 è stato il secondo mese più caldo sulla Terra, subito dopo luglio 2023.

La sfida delle conferenze sul clima

Questo bollettino è stato pubblicato per la prima volta prima della conferenza Cop20 nel 2014 in Perù. L’obiettivo fissato al termine di questo grande incontro internazionale: limitare l’aumento della temperatura globale a 2 gradi Celsius.

Un anno dopo, a Parigi, la conferenza Cop21 divenne un evento storico. “I membri dell’IPCC sottolineano l’urgente necessità di raggiungere un accordo sul clima”. Nuovo obiettivo: limitare l’aumento della temperatura media a 1,5 gradi Celsius entro il 2050.

Una sfida sul punto di essere persa. Secondo i dati dell’Osservatorio europeo Copernicus, tra febbraio 2023 e gennaio 2024, la temperatura globale dell’aria superficiale è stata di 1,52 gradi Celsius più alta rispetto al periodo 1850-1900.

Nella Francia occidentaleEvelyn Dehlyat lo conferma: rifiuta di dimettersi o di “disastro”. “Non si tratta di creare panico tra la gente o di dire che torneremo alle lampade a cherosene”.

Il desiderio del capo del servizio meteorologico TF1: convincere i suoi telespettatori che hanno la “possibilità di agire” contro il riscaldamento globale.