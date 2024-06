Euro 2024: Danimarca e Serbia pareggiano al termine di una partita povera di occasioni

Che emozione in questo girone C! Alla fine della partita, caratterizzata da pochissime occasioni, Serbia e Danimarca hanno pareggiato (0-0).

Nell’altra partita, Inghilterra e Slovenia Inoltre, non è stato possibile trovare la rete. Il che porta ad un esito improbabile: se gli inglesi finiscono primi, danesi e sloveni finiranno in perfetto pareggio. Stessi punti e stesso numero di gol fatti e subiti.

In questo caso devi utilizzare il numero di caselle. Ma anche qui i due paesi non possono decidere tra loro (sei cartellini gialli da entrambe le parti). La banda di Cristiano Eriksen E coglie così questo famoso secondo posto… Grazie a Classifica di qualificazione europea. La squadra nordica si classifica al nono posto con 18 punti, mentre gli sloveni al quindicesimo con 15 punti.

Per quanto riguarda la partita, non c’è molto da aspettarsi perché entrambe le squadre ci hanno provato poco. Fatta eccezione per alcune occasioni danesi. Anche se la chance più grande è del serbo ma della squadra Alessandro Mitrovic Vede il suo gol annullato per fuorigioco.

L’Inghilterra vince così il terzo girone, battendo la Danimarca. Con tre punti sorride la Slovenia che si qualifica al miglior terzo posto, mentre la Serbia è eliminata.

La Danimarca sfiderà la Germania per un posto ai quarti di finale, mentre inglesi e sloveni non conoscono ancora il loro avversario.