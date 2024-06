Ethereum è pronto ad esplodere con l’imminente approvazione dell’ETF!

Mercoledì 26 giugno 2024 ▪

3

Lettura dei minuti ▪ Di

Luca José A.



Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, sta vedendo la sua attività di rete aumentare del 56% in una sola settimana. Questo rinnovato interesse coincide con l’imminente lancio dei primi ETF su Ethereum, un passo potenzialmente rivoluzionario per il mercato. Mentre gli investitori trattengono il fiato in attesa della decisione finale della SEC, questo picco di attività potrebbe preannunciare un aumento significativo del prezzo dell’ETH.

Aumento di forza prima dell’ETF

L’attività sulla rete Ethereum ha recentemente raggiunto livelli impressionanti, rappresentando un aumento del 56% nel numero di indirizzi di criptovaluta attivi in ​​soli sette giorni. Al 17 giugno, c’erano 515.610 portafogli unici che effettuavano transazioni sulla rete Ethereum. Questa tendenza è rimasta relativamente stabile fino al 21 giugno, quando è arrivata la notizia dei depositi di Ethereum ETF S-1 da parte di Blackrock e VanEck, innescando un rally significativo. Alla fine del 23 giugno. Il numero di indirizzi attivi è aumentato a 806.500 indirizzi. Da allora non è ancora caduto.

Durante il fine settimana, il prezzo dell’ETH si è consolidato in un intervallo ristretto tra 3.550 e 3.400 dollari, riflettendo probabilmente le aspettative degli investitori sui prossimi sviluppi normativi. In effetti, l’aumento dell’attività della rete è spesso visto come un segnale di avvertimento di un evento importante. In questo caso, ciò indica che gli investitori in criptovaluta si stanno preparando ad attendere la convalida finale degli ETF su Ethereum.

Il processo di approvazione per l’ETF Ethereum sta procedendo senza intoppi

Al Bloomberg Investment Summit, Gary Gensler ha espresso fiducia nel processo di approvazione degli ETF su Ethereum, sebbene non abbia fornito una tempistica specifica. Ha osservato che l’attenzione attuale è rivolta ai gestori patrimoniali, che devono fornire un’informativa completa affinché le loro dichiarazioni di registrazione siano efficaci. Gensler ha osservato che, nonostante il lavoro svolto, il processo sta procedendo senza intoppi.

Inizialmente, il capo della SEC presumeva che gli ETF sull’Ethereum sarebbero stati lanciati quest’estate. Nel frattempo, alcuni analisti esperti ritengono che gli ETF su Ethereum saranno lanciati il ​​2 luglio.

Infine, l’attesa per il lancio degli ETF su Ethereum e il significativo aumento dell’attività della rete mostrano un crescente interesse per queste criptovalute. Gli investitori sono in allerta, in attesa della decisione finale della SEC, che potrebbe cambiare il mercato.

Ottieni il massimo dalla tua esperienza su Cointribune con il nostro programma Leggi per guadagnare! Per ogni articolo che leggi, guadagna punti e ricevi premi esclusivi. Registrati ora e inizia a ottenere i vantaggi. Clicca qui per iscriverti al programma Read to Earn e trasforma la tua passione per le criptovalute in premi!