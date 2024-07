Estanget Umbrella, il tuffatore inaspettato in piscina… Chi sono le incognite nei giochi? -La modifica

Molti personaggi poco conosciuti raggiunsero il traguardo durante la XXXIII Olimpiade. Sono volontari o membri dell’organizzazione dei Giochi e talvolta hanno rubato la scena agli atleti. Libé rivela di più sui loro profili.

Non è solo la prestazione degli atleti a far reagire le persone. Da venerdì 26 luglio e dall’inizio dei Giochi Olimpici, molte persone comuni si sono distinte tra gli spettatori e i telespettatori. Le loro imprese, raccontate sui social network. Loro chi sono ? libico Ti dà alcune risposte.

Sette minuti e ventisette secondi. Se il lancio con il paracadute fosse stato un evento olimpico, Coralie avrebbe sicuramente battuto il record. Durante la piovosa cerimonia di apertura, il volontario 27enne, consulente in risorse umane presso una società di consulenza a Parigi, ha ricevuto elogi diffusi per aver alzato per un (lungo) momento l’ombrello che proteggeva Tony Estanguette durante il suo discorso. “In effetti, si stima che io abbia tenuto il paracadute per una ventina di minuti”.“, dice la giovane libico.

“Mi hanno chiesto più volte se sarei stata in grado di farlo e io volevo assolutamente farlo”., i dettagli del volontario incaricato dell’accoglienza dei responsabili degli eventi di ping pong. Questo appassionato di arrampicata non ha avuto la possibilità di allenarsi prima del discorso del Presidente Kojo: “Mi hanno avvisato solo due o tre ore fa“, rivela. “Sto ancora arrampicando, ho le braccia molto forti”, ho pensato tra me.

Ma durante il discorso il suo braccio penzola di tanto in tanto: “Non appena ho pensato che la telecamera non fosse lì, ho colto l’occasione per cambiare braccio.”– L’atleta ride. “Dovevo essere in servizio e mi sono messo a fare i fatti miei: ‘Okay, devo portare questo ombrello.'”.

Molti netizen hanno criticato il fatto che Coralie fosse sotto la pioggia mentre stava proteggendo Tony Estanget dalla siccità. “La pioggia si è miracolosamente calmata durante il discorso.” Rivela cosa avrebbe dovuto indossare (senza troppa voglia) A “Cappotto di plastica.”. Lei si arrabbia: “Tony Estanje si è offerto di tenere l’ombrello più volte. Penso che non fosse molto a suo agio all’idea che potessi tenerlo io per lui. Mi ha chiesto: ‘Sei sicuro?’

Alla ricerca di una cuffia da piscina

Un altro sconosciuto molto conosciuto domenica 28 luglio ha notato un uomo che indossava un costume da bagno blu (no, non è Philip Catherine) decorato con motivi verdi, arancioni e gialli. “La nuova stella del nuoto mondiale è lui!”, co-presentatore della competizione Eurosport su X (ex Twitter). presentato come “Membro della produzione audiovisiva” Secondo i commentatori, si è tuffato tra gli applausi del pubblico per recuperare una cuffia lasciata sul fondo della piscina olimpica: “Incredibile! Jan Mi, campione olimpico di tuffi, Ha ricevuto consulenti televisivi.

Contattato da libicoKojo sottolinea che, contrariamente a quanto affermato da Eurosport, il prodotto è in realtà… un salvagente! “Questa situazione è abbastanza tipica per le gare di nuoto: poiché i bagnini sono gli unici a bordo vasca in costume da bagno, ad eccezione degli atleti, può capitare che venga richiesta la ricerca di un oggetto che sarebbe rimasto sul fondo della piscina prima della ripresa delle sessioni.”. La domanda è stata presentata domenica 28 luglio “Al soccorritore più vicino alla linea di galleggiamento in questione.”. Ma è impossibile sapere di più sull’identità dell’eroe di oggi, che non vuole parlare, nonostante i suoi successi e la nuova fama.

Operazione di salvataggio a Versailles

Il secondo gesto eroico notato domenica: un pompiere salva un cervo. Come accennato pariginoL’animale si gettò nella grande piscina del giardino della Reggia di Versailles, interrompendo brevemente la gara equestre.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono entrati in acqua per riportare l’animale sulla terraferma. “Spostati, il cervo sarà lì.”. “Quando l’animale è uscito dall’acqua ed è stato liberato, il pubblico ha accolto con favore il salvataggio ed ha espresso la propria gioia nel vedere l’animale sano e salvo”.I nostri colleghi se ne sono accorti.