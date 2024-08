Errori telecamera ANPR: multe ingiustificate per gli automobilisti belgi

“Succede che la telecamera dell’ANPR fraintende una o più lettere”, ha ammesso il ministro dell’Interno Annelies Verlinden, in risposta a un’interrogazione parlamentare. “Si tratta di un errore relativamente frequente di cui siamo a conoscenza”.

Cosa dice la legge in Belgio?

Tuttavia, in Belgio, la legge prevede che ogni foto debba essere esaminata da un agente di polizia, tranne nei casi di reati che non sono considerati reato. “Pertanto, ogni targa viene sempre controllata visivamente per garantire che la lettura sia corretta e che il veicolo corrisponda alle informazioni contenute nel database DIV (Direzione della registrazione dei veicoli).” All’interno dei Centri Regionali di Risanamento delle Violazioni del Traffico (CRT), “il nostro personale è appositamente formato e istruito e quindi rileva la stragrande maggioranza degli errori”. Di conseguenza, gli errori rimangono “relativamente bassi per i cittadini”. Tuttavia, “soprattutto per le foto notturne, a volte è difficile determinare il modello esatto o il colore dell’auto”.

Tuttavia, la tecnologia ANPR continua ad avanzare. Il Ministro ne è consapevole: la qualità delle diverse telecamere disponibili per i distretti di polizia, o anche per la polizia federale, varia notevolmente da un modello all’altro. Pertanto, investire in fotocamere più efficienti consente di ottenere immagini migliori e quindi ridurre il rischio di errore. “Quando la Polizia Federale deve investire in nuove telecamere ANPR, è chiaro che l’affidabilità del sistema di lettura delle targhe è un importante criterio di selezione”, insiste Annelies Verlinden.

Attualmente ci sono ancora molti autovelox che non leggono la targa automaticamente. Pertanto, questo deve essere letto dal personale di polizia. “Per rimediare a questo, la polizia sta esplorando le possibilità tecnologiche per consentire la lettura automatica delle targhe tramite un sistema di riconoscimento dei caratteri”, ha concluso il ministro.