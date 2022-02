Cyberpunk 2077 è stato ottimizzato per le console di nuova generazione: tout ce qui change

Il titolo di CD Projekt viene offerto su Xbox Series e Playstation 5.

Sorti a novembre 2020, Cyberpunk 2077 a connu un lancement plutôt tumultueux. Entre les versioni old-gen à la ramasse et des bugs en veux-tu en voilà, lo studio polonais a très vite déchanté dopo aver avoir tellement vanté sa superproduction. L’affaire a tellement été loin que Sony un lungo ritiro dal titolo del PS Store et que CD Projekt ha offerto un rimborso aux client mécontents.

Très vite, les riguardo se sont alors tournés vers la mise à jour next-gen, que les développeurs ont promis plus stable, plus jolie et plus aboutie. Annulla la patch 1.5 qui ce sera malgré tout fait attendre plus d’un an, puisque les développeurs ne l’ont rendu disponibile que cette semaine, avec de nombreuses nouveautés sur next-gen et old-gen. In uno sviluppo, le apparecchiature di CD Projekt sont-elles parvenues à transformer leur titolo su PS5 e Xbox Series? On vous dit tout!

Correzione dei bug del nome

Une des premieres promesses du studio avec cette version next-gen était que les très nombreux bugs rencontrés and les versioni PS4 et Xbox One seraient corrigés. Depuis sa sortie, le titre a déjà accueilli bon nombre de mises à jour venant améliorer le titre et corriger la quelque centaine de bugs présents.

Aujourd’hui, le titre paraît bel et bien plus abouti que jamais, avec des versioni next-gen quasiment irréprochables. Les chutes de framerate sont par esempio bien moins importantes et nombreuses, tandis que les quelques petits défauts ont été corrigés au fil des mises à jour. Le Cyberpunk 2077 versione 2022 ordina tutti gli aggiornamenti di riche de ces nombreuses.

Più bello… e più stabile

Su n’enlèvera toutefois pas à Cyberpunk 2077 d’offrir de très jolis graphismes, que ce soit sur PC, PS4 Pro o encore Xbox One X. Sans être un modello di tecnica parlant, il titolo avait au moins le doné d’être ce point . Avec la mise à jour next-gen, les développeurs prennent le pli d’autres studios en proponente due modalità d’affichage su PS5 et Series.

Le mode performance devrait par exemple corriger le manque de stabilité que l’on pouvait parfois reprocher au title, en l’assurant de constamment tourner a 60 FPS (avec de rares et légères chutes) en 4K. En revanche, se c’est la beauté du jeu qui vous importe le plus, alors Cyberpunk 2077 propone Ray-Tracing non-mode, faisant tourner jeu à 30 FPS mais offrant de magnifiques reflets dans les vitres e flaques d’eau et de bien più belle ombre. On vous prévient, une fois que vous avez joué à 60 FPS, c’est très difficile de revenir à un affichage plus standard de 30 FPS.

De son côté, la Series S étant incapable d’afficher de la 4K et du ray-tracing, il faudra se contenter d’un (trop ?) Faiblard mode performance a 30 FPS e 1440p.

Des cambia cote gameplay?

Sans que l’on s’y attend, CD Projekt en a profité pour améliorer bon nombre d’éléments de son title pour améliorer l’expérience de jeu. On apprend ainsi que, sur PS5, les gâchettes adaptatives de la DualSense sont prises en compte, tandis que le haut-parleur de la manette permet de diffuser les pensées et bruitages presenti dans la tête de V. audio 3D est supporté (c’était déjà le cas su Xbox Series).

L’interface a égallement été améliorée, avec une carte bien plus sobre et lisible, mais égallement des filtres désormais presentes pour ne pas avoir la flopée d’icônes présentes sur la carte City holographique de Night. Enfin, il est désormais possible de modifier l’apparence de V rien qu’en riguardo al miroir de la planque. Un élément a priori anodin, mais ô combien important pour les joueurs.

En parlant de planque, il sera désormais possible d’acheter un appartement aux quatre coins de Night City. Auparavant, les joueurs devaient retraverser toute la ville pour se ravitailler o se reposer dans sa planque. Dimenticato, et la manière di un GTA Online, il joueur peut acheter l’appartement de ses rêves avec vue sur les gratte-ciels de Night City.

La conduite des véhicules a égallement été revue, elle qui n’avait clairement pas fait l’unanimité. La conduite est désormais plus confortable, avec des ajouts rendant les véhicules moins “glissants” : ABS, simulazione d’embrayage, miglioramento della boîte de vitesse, assistenza à la direzione … Les motos ont elles aussi été ajustés stable plusés és

Une Night City più vivante

Enfin, un des principaux rimprovera alle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 che riguardano il mondo aperto qui sotto. Il est vrai qu’à certi momenti, les rues de la mégalopole futuriste paraissaient bien vides sur consoles là où la versione PC était plus complète. Avec cette mise à jour 1.5, les développeurs promettent une ville plus riche et grouillant de monde comme une fourmilière.

De leur côté, les PNJ et passants réagisent bien mieux aux actions de V. Dès qu’il commet une action quelque peu sospettoe, ceux-ci réagisent bien plus vite et de manière plus adéquate à ce qu’il fait. Braquez votre arme sur un PNJ et certi s’enfuiront tandis que d’autres sortiront leur arme pour se défendre.

Précisons enfin que cette mise à jour next-gen est entièrement gratuito per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One.