Secondo un sondaggio in lingua inglese, quasi una persona su tre si mette al lavoro dopo essersi alzata con il piede sinistro. Ma non è inevitabile: i ricercatori forniscono un’equazione matematica per trovare la routine mattutina che ci metterà all’attacco. Con LéNA, scopri il meglio del giornalismo europeo.

Di Nicolas Poinseau (La Tribune de Genève)

Pubblicato il 08/10/2022 alle 20:08 Tempo di lettura: 5 minuti



IlÈ una ricetta magica per andare al lavoro ogni mattina di buon umore e sentirsi pronti per il resto della giornata, l’avete sognato? Ho fatto i conti. Almeno, così lo chiamano. In uno studio in lingua inglese pubblicato a fine luglio e trasmesso indipendentei matematici della British Science Association presentano quella che secondo loro sarebbe l’equazione perfetta per comporre una routine mattutina attiva.

Ed è quasi impossibile fare le cose grossolanamente: la formula sapientemente studiata permette di misurare la durata di ogni fase, dal primo piede di alzarsi dal letto all’andare al lavoro, il tutto al minuto più vicino. Questo è chiamato un mattino luminoso, chiavi in ​​mano.



